Lukijoilta: Miksi eläintiloja salakuvataan?

Apila-kirjastossa pidetyn Oikeutta eläimille -ryhmittymän salakuvaustilaisuus on herättänyt keskustelua Ilkkaa myöten. Tilaisuuden kutsu jo itsessään ihmetyttää. Miksi eläimiä pitää kuvata salaa?

Kaupunginhallituksessa asti asiaa pohdittiin, mutta valtaosa katsoi, että on parempi pohtia lisää kirjaston tiloissa. Itse en kokenut salakuvausta kirjallisuuden paikalliseen Mekkaan kuuluvaksi, mutta onhan salakuvaajia moneen lähtöön ja antiin on tyytyminen. Kirjan painamalla pääsee esittelemään aatoksiaan ympäri Suomen kirjastojen, minulle kerrottiin.

Suomi on maataloustuotannossa omaa tasoaan paitsi tuotannon laadun, myös viranomaisseurannan suhteen. Tuottajat ovat lain velvoittaminakin sitoutuneet huolehtimaan eläimistään. Velvoitteita, vaatimuksia ja sitoumuksia onkin mittava määrä. Kaikesta olennaisesta on pidettävä kirjanpitoa.

Tuotanto alkaa eläimestä ja me osaamme hyvän hoidon. On vaikea ymmärtää Oikeutta eläimille -ryhmän syyttävää sormea, kun 24/7 teemme työtä eläinten parissa. Eläinten hyvinvointi on tärkeä asia, oli se sitten kissa tuvassa tai broileri kanalassa.

Kuvat ovat kuvia ja niistähän saadaan sellaisia kuin halutaan. Kuvan ottamisen seuraukset ovatkin oma lukunsa.

Salakuvauksen pahin ongelma on se, että meillä tarkasti vaalitun tautisuojauksen ja hygieniarajan ohi kävellään. Vain hygienia tuo meille mahdollisuudet tuottaa puhtaasti ja antibioottivapaasti lihamme. Vaikkapa kengissä viety salmonella ulkolinnuista tuotantoeläimin johtaa tautisaneeraukseen, jonka mittavat kustannukset jäävät tuottajalle. Lasku voi olla niin iso, että koko tila voi mennä nurin.

Oma lukunsa tautiasiaan on afrikkalainen sikarutto, jonka yksikin tartunta lopettaa sianlihan ulkomaan viennin koko Suomesta. Erityisesti ruokamaakunnalle tämä olisi kova isku. Jalostava teollisuus ja sen työntekijät, sikatilat ja viljan viljelijät olisivat suurissa vaikeuksissa. Seinäjoen johdonkin ponnistelut Kiinan viennin suhteen menisivät hukkaan, saati sitten kaupungin verokertymä.

Rinnastan tuotantotilaan luvatta menemisen samalle tasolle kuin kotiin murtautumisen.

Tuotantotila on viljelijälle toinen koti. Kutsumattomia vieraita kameran kanssa ei haluta kumpaankaan.

Eläinten hoidosta kiinnostuneille vinkki: monet tuottajat ovat valmiita esittelemään tuotantoaan, jos siitä etukäteen sovitaan. Siihen tarjoutuu myös mahdollisuus erilaisten avoimien ovien päivien yhteydessä, joita mm. MTK järjestää.

Aki Ylinen

Seinäjoen kaupunginhallituksen jäsen Ylisen perhetilalta Nurmosta