Lukijoilta: Mikko Savola oli väärässä

Lukijoilta: Lapuan merkittävin rakennus vaarassa?

Suomessa on vain yksi talo, jossa sekä kiteytyy Suomen itsenäisyys sen alkumetreiltä alkaen että sijaitsi maamme ensimmäinen maaseutukirjakauppa. Se on Lapualla, Kirkonsillan kupeessa. Legendaarinen Kosoolan taloo, joka on pantu myyntiin. Lue lisää