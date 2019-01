Lukijoilta: Mikä on Paula Risikon kansa?

Eduskunnan puhehenkilö Paula Risikko totesi tv-haastattelussa, että kaikki ovat sitä mieltä, että sote tarvitaan.

Mikähän on Risikon ”kaikki”, siis Risikon kansa? Minä ainakaan en kannata lainkaan koko sotea.

Suomen terveydenhoito on tutkitusti huippuluokkaa maailmassa, myös kustannuksiltaan. Suomen järjestelmä ei kaipaa muuta kuin lisää rahaa ja kouluttamalla lisää lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa. Rahalla voidaan poistaa myös ero työterveydenhoidon ja muun terveydenhoidon väliltä.

Valtion tulee siis lisätä kuntien valtionosuuksia. Nehän on ajettu EU-kaudella hävyttömän alas. Varmaankin lisärahoitus edellyttää hieman myös hyvätuloisten verotuksen kiristämistä lähemmäs aikoinaan vallinnutta tasoa.

Haastattelussa todettiin myös, että sote on hyvin monitahoinen, iso ja vaikea asia. Niin on, mutta sillä on vain yksi tavoite, yksityistäminen. Kuntien terveyskeskuksetkin pitää lopettaa.

Muutoinhan Risikko tekee ihan tolkun vaikutuksen. Hän vaan on niin kovin oikeistolainen, miltä laidalta se hänen kansansakin eli viiteryhmänsä löytyy.

Mauri Nygård

Kokkola