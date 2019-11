Lukijoilta: Mikä on keskustan linja maahanmuuttoon?

Monelle tuntuu olevan epäselvää, mikä on keskustan maahanmuuttopoliittinen linja. Yritän tässä lyhyesti selventää sitä. Keskustan linja on inhimillinen, mutta realistinen. Haluamme auttaa hädänalaisia, mutta ensisijaisesti tämän auttamisen tulee tapahtua omassa kotimaassa. Siksi keskusta näkee, että kehitysyhteistyö, reilu kauppapolitiikka ja rauhanvälitys ovat tehokkaimpia tapoja vähentää pakolaisuutta ja turvapaikanhakua.

Toiseksi parhaana keinona hädänalaisten auttamiseen keskusta näkee pakolaisten ottamisen. Kiintiöpakolaiset ovat henkilöitä, joille on jo myönnetty YK:n pakolaisasema ja tiedämme varmasti, että he ovat hädänalaisia. Lisäksi Suomi voi valikoida pakolaiset itse.

Turvapaikan hakeminen on viimesijainen keino auttaa. On kylmä tosiasia, että suurin osa Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista ei ole ollut kansainvälisen suojelun tarpeessa. Turvapaikkatutkintojen suorittaminen täällä on siis kuluttanut valtavasti resursseja, jotka olisi ollut parempi suunnata hädänalaisten auttamiseen toista kautta. Kannatamme myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tehokkaita palautuksia ja edistämme palautussopimusten solmimista. Samoin kannatamme vakaviin rikoksiin syyllistyneiden nopeita palautuksia.

Kannatamme tehokasta kotoutumista, joka tapahtuu parhaiten työn kautta. Näemme, että turvapaikanhakijoille nykyisellään 3–6 kuukauden kuluessa maahan saapumisesta myönnettävä työnteko-oikeus on hyvä asia. Mikäli tätä oikeutta ei myönnetä, kuten perussuomalaiset tuntuvat haluavan, makuutamme turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksissa yhteiskunnan elätteinä. Tällaisessa ei ole mitään järkeä. Kotoutumisen suhteen vaadimme, että Suomessa asuvat sitoutuvat yhteisiin suomalaisiin arvoihin.

Työperäistä maahanmuuttoa kannatamme ja olemme valmiita luopumaan ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta asteittain. Näemme, että tämä on hyvä tapa tukea suomalaisia yrittäjiä sekä alkutuotantoa. Samoin toivotamme tänne tervetulleeksi myös ulkomaiset yrittäjät, jotka haluavat työskennellä yhteiskuntamme hyväksi ja sen eduksi.

Keskusta ei tarjoa ratkaisuja, jotka ovat mahdottomia toteuttaa. Emme vaadi ”rajoja kiinni”, koska rajoja ei voida kiinni laittaa. Rajavalvonta Ruotsin rajalla maksaisi satoja miljoonia ja vahingoittaisi talouttamme. Emme esitä turvapaikanhakijoiden ”pikakäännytyksiä”, koska olemme Geneven sopimuksen ja perustuslakimme nojalla velvollisia suorittamaan turvapaikkatutkinnan jokaiselle, joka turvapaikkaa täältä hakee. Tämä tosiseikka ei muuttuisi miksikään, vaikka perussuomalaiset olisivat yksinkertaisella enemmistöllä hallituksessa.

Yksi tärkeä tavoitteemme EU:ssa on lopettaa ihmissalakuljetus, joka on iljettävää rikollisuutta. Haluamme, että Eurooppaan työtä tekemään tulevat voivat tänne työn perässä saapua. Mitään onnenongintaa turvapaikkaprosessin väärinkäyttämisen kautta emme kannata. Samoin katsomme, että mikäli maahamme saapunut turvapaikanhakija on tänne työllistynyt ja vaikka päätös olisi kielteinen, on yhteiskunnalle tuottavan työn tekemistä voitava jatkaa. Mikäli työ päättyy, päättyy myös kyseisen henkilön oleskeluoikeus.

Peräänkuulutamme maahanmuuttokeskusteluun realismia. On vastuutonta tarjota kansalaisille ratkaisuja, jotka eivät ole mahdollisia.