Lukijoilta: Mikä huomispäivän keskusta?

Lukijoilta: Puppu-uutisia veroeuroilla

Ilkan päätoimittaja Satu Takala on aiheesta huolissaan uutisten tulevaisuudesta Jaxuhalit-kolumnissaan (30.12.2018). Helppo on ymmärtää vertaus vaatimuksesta uutisten tupsahtamisesta samalla tavoin kuin sähkö töpselistä – eli uutisista ei pitäisi maksaa mitään. "Yle voi toimia näin, me emme" Takala kirjoittaa ja jatkaa, että valtakunnallinen, verorahoilla rahoitettu Yle ei joka uutisen perään pysty säntäämään eivätkä siihen pysty enää aluelehdetkään, joissa väki on vähentynyt säästöjen ja toiminnan tehostamisen johdosta.