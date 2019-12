Lukijoilta: Mihin katosi kuorma-autoilijan ammattitaito viidessä vuodessa?

Lukijoilta: Politiikan haaksirikko

Kun Suomen poliittinen koneisto saa jo kolmannen komentajan alle vuodessa, on politiikka rikki. Kansanvallan keskiössä on hurrikaani, jollaista tämä maa ei ennen ole nähnyt. Kansan syvissä riveissä tuijotetaan silmät ymmyrkäisenä: mitä oikein on tapahtunut? Lue lisää