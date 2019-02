Lukijoilta: Mielenpahoitusta eläkeläisille

Lukijoilta: TEKSTARIT

Ahneus on huipussaan. Se tekee tunteettomaksi. Se on piilovaikuttimena monissa asioissa. Niin kuin näemme esimerkiksi vanhusten hoidosta tänä päivänä. Me kyllä tiedetään miten asioitten pitäis olla. Tietoa on paljon, mutta sydäntä vähän. Hän, joka kaiken tietää on sanonut, että ”viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja”. ”Ihmiset ovat itserakkaita, rahanahneita...” jne. Viimeinen aika. Mitä meinaat, onkohan se nyt? Lue lisää