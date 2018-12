Lukijoilta: Metsälän vikapuisto

Metsälän tuulivoiman uhrilehtoalue, jota jotkut tuulivoima puistoksikin kutsuvat, käsittää 34 Vestas-merkkistä voimalaitosta. Nyt puolet noista jättiläisistä on kuukauden päivät ollut seisokissa merkillisessä energiaimpotenttiuden tilassa – siivet eivät pyöri.

Syyksi on kerrottu ”siipien väsyminen”. Voisiko tähän energiaimpotenttiuteen olla syynä siipiin kohdistuneet suorituspaineet? Voivatko siivet masentua? Voisiko puolestaan siipien masentuminen olla seurausta, ylipäänsä yhteiskunnallisesti ilmenneestä, tuulivoimaan ja sen erityiskohteluun kohdistuneesta vihapuheesta ja rasismista?

Raamatussa kerrotaan Eesaun myyneen oikeutensa papusopasta. Nykyajan Energia-Eesau on tuulivoimayhtiön kanssa vuokrasopimuksen tehnyt maanomistaja. Heitä on vedetty höplästä, koska osa maanomistajista joutuu tulevaisuudessa kokemaan tilanteen, jossa huomaavat olevansa vastuussa purkamisesta, tilanteessa, jossa tuulivoimaoikeudet viimeksi omaava intialainen riksakorjaamo tms. on mennyt vararikkoon.

Oikeudet lopuksi omistavalla yrityksellä voi olla esimerkiksi postilaatikko Kalkutan syrjäkylässä tai Saharan autiomaassa. Sieltä sopii sitten kunnan talolta kysellä vastuun perään.

Maanomistaja ei näissä ikävissä skenaariossa ole oikeutettu myymään tuota maillaan olevaa voimalaa romumetallina, koska se on konkurssipesän omaisuutta. Paitsi tietysti siinä tapauksessa, jos on itse ollut rahoittamassa tuota temppeliä.

Miksi ”tuulivoimapuistoja” ei pystytetty kansallispuistoihin? Niidenhän pitäisi sinne sopia jo nimityksensäkin puolesta.

Esimerkiksi Espoon Nuuksio olisi ollut oiva paikka tuulivoimaloille, koska silloin olisi tuotettu lähisähköä etelän vihreille visionäärineropateille.

Vielä takaisin Metsälään. Kyseinen tolloalue on rämpinyt vaikeudesta toiseen. Kun lopulta päästiin rakentamaan tuulivoimatemppeleitä, ilmeni betonin kanssa vaikeuksia, yksi perustus jouduttiin purkamaan ja rakentamaan uudestaan. Sitten seuraavana hankaluutena oli tiettävästi suunnitelman mukaisten ja pituisten siipien saatavuus. Asennettiin tiettävästi lyhyempiä siipiä väliaikaisesti.

Nyt sitten oikeanpituiset siivet eivät kestäkään vaan masentuivat – tai kestiväthän ne sentään puoli vuotta eli paljon pitempään kuin K-kaupan kahvialennukset.

Näemmekö seuraavaksi kaatumatautisen voimalan? Väsyneiden siipien jälkeen väsyy teräsrunko. Ne ovat yleensä kiinalaisvalmisteisia kaikkialla. Veikkaan sen tapahtuvan jonakin loppuvuoden myrskyinä 9.12.

Metsälässä kaksi voimaloista on sijoitettu voimalinjan viereen ja kaatuessaan länsimyrskyssä kaatuvat voimalinjan päälle. Mikäli tämä tapahtuu kesällä, seuraukset ovat pelottavat.

Paikallislehden luulisi olevan kiinnostunut tekemään paljon juttua ja kuvaa, parhaillaan jättinostureilla suoritettavista murtuneiden siipien vaihdoista, mutta sitä ei haluta, koska tuulivoima lienee muuttunut uskonnoksi, josta ei haluta kerrottavan kielteisiä asioita.

Kyseessä on tilanne, jossa yritys on esimerkiksi menettänyt valtavan summan kuukaudessa menetettynä veronmaksajien maksamaa tukirahaa. En usko Vestaksen tehneen takuusopimusta, jossa he korvaavat tuotannonmenetyksen ja veronmaksajien maksaman syöttötariffin.

Tuomo Kangas

Kaskinen