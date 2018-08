Lukijoilta: ”Merilinnut” lisääntyvät yhä järvillämme?

Viimeisen vuosikymmenen aikana ovat monet perinteiset lintulajit vähenneet ja hävinneet jopa melkein sukupuuttoon Suomesta sekä paikkakunniltamme. Tämä johtuu monestakin eri aiheuttajasta. Niin ihmisten kuin, ympäristön ja ns. villieläintenkin vaikutuksesta. Esim. luonnossamme lisääntyneet minkit ja supikoirat verottavat vesi- ja riistalintujenkin kantoja. Pikkulintujen vähenemiseen vaikuttavat pahiten sää- ja ympäristötekijät.

Jotkut lintulajit ovat toki lehtemme levikkialueella lisääntyneetkin. Näkyvimmin näin on tapahtunut ns. merilintujen kohdalla. Sellaisten kookkaiden lintujen, jotka aikaisemmin viihtyivät vain merien läheisyydessä ja pesivät vain meren rantaruovikoissa. Ruokansa he saalistivat isojen vesien, rantapeltojen ja maastojen antimista.

Ensin korpin kokoinen mystinen tuuttaaja kaulushaikara saapui viihtyjäksi järvillemme. Seuraavana järvien ruovikkomme pesimäpaikakseen hyväksyi Suomen suurin haukka; ruskosuohaukka. Viime ja tämän vuoden kesinä on havaintoja tehty monilla järvillämme jalo- ja kaulushaikaroista. Merikotkia on entistä enemmän nähty lentävän maisemissamme. Lisäksi merimetsoista ja meriharakoistakin on yhä runsaammin havaintoja jne.

Eräs alueemme suosituimmista ns. merilintujen esiintymiskohteista on Alavuden ja Ähtärin alueella sijaitseva kirkasvetinen Vähä-Liesjärvi. Kahtena kesänä on järvelle kalastelleet ym. harvinaiset jalohaikarat ja hieman yleisemmät harmaahaikarat.

Jo useana kesänä on järven ruovikossa onnistuneesti pesineet, kaulushaikara ja ruskosuohaukka.

Näiden komeiden lintujen pesät sijaitsevat vain 30 metrin etäisyydellä toisistaan ja lähimmästä huvilasta noin 60 metrin etäisyydellä.

Asiantuntijat kertoivat taannoin radiossa, etteivät kaulushaikarat ja ruskosuohaukat viihdy naapureina. Todellisuudessa asia on päinvastoin. Myöskin esim. Ponnejärvellä ja monissa muissa alueemme järvissä kaulushaikarat ja ruskosuohaukat tykkäävät asua naapureina pienilläkin järvillä. Sellaisissa, joissa on tarjolla tiheäkasvuisia ja korkeita ruovikoita pesintää turvamaan.

Niin ruskosuohaukka kuin kaulushaikarakin rakentavat kekopesänsä ruovikkoon. Harmaahaikara tekee risupesän järvien läheisyyteen mäntyyn tai kuuseen.

Vaikka mm. haukat kuuluvat petolintuihin, niin seurannassa on havaittu, että ruskosuohaukat ovat antaneet kaulushaikarat poikasineen olla rauhassa. Kyseinen haukka voi kovaan nälkään saalistaa vesilinnun poikasia. Mutta haukkojen herkkua on sammakot, rantakalat, myyrät ja hiiret sekä muut jyrsijät. Rastaan ja naakankin haukka nappaa ruuakseen ainakin kurinpidollisena näyttönä, lintuparvien hyökkäillessä.

Tänä kesänä pesintä onnistui hyvin. Pesinnöissä on ollut tuloksena 3–4 perillistä. Poikaset jo lentävät sekä leikkivät rantapuissa. Eräälle pesälle tihutöihin pyrkineelle minkille oli käynyt kuitenkin kalpaten, kun haukat nujersivat pesärosvon.

Tuleva aika näyttää lisääntyvätkö mainitut ja muutkin merien rauhoitetut linnut yhä järvillämme. Mainittujen lajien lisäksi myös merikotkat ovat yleistyneet maakuntamme järvien maisemissa!

Pentti Hautala

Töysä