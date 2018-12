Lukijoilta: Markkinointipuheet kunnossa – mutta entä todellisuus?

Pyhän Ilkassa (2.12) oli joulunavauksesta juttu, jonka keskiössä oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Heinosen (kok.) markkinointipuhe Seinäjoesta. Trossaamisen virettä oli puheessa enemmän kuin tarpeeksi.

Vaan asiaan. Keskiviikon Eparissa poliittisessa kolumnivuorossa oli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Harry Wallin (sd.). Wallin jo luottamuspestinsä puolesta huomautti velan kasvusta, missä Seinäjoki on päättymättömällä kasvukäyrällä.

Heinonen ei muistuttanut satojen miljoonien vipistä, minkä kaupunki on pystyssä rahoittajille, mutta kertoi, että meidät tunnetaan joka paikassa ja olemme kaikkien huulilla.

Pieni verbaalinen hyberbola sallittakoon valtuuston nokkamiehelle, mutta joku akseli Kuopio-Lappeenranta ja pk-seutu ei ole tänne rynnimässä, vaikka Heikki Silvennoisen esittämä Kummeli-hahmo Matti Näsä olisi taivastelemassa 8 tonnin palkalla Lakeuden Ristin juurella. Väki tulee SeAMKia lukuun ottamatta maakunnan rajojen sisältä voittopuoleisesti ja sille on rajansa.

Heinonen korosti myös, että on erinomaisen tärkeää, että kaupungin sydän eli keskusta on toimiva. Tiedämme jokainen jo nyt, että se ei ole millään muotoa toimiva. Liikkeitä on paennut peltomarketteihin ja liiketiloja on tyhjillään. Kun Ideaparkin avajaisia vietetään, tiedetään siitä muutaman kuukauden kuluessa keskustan todellinen imu. Kylmääviä merkkejä on jo nyt ilmassa.

Ja vaikka uuden torin kupeessa seisoisi minkälainen yrittäjäpatsas ja yhtä ja toista hattaran myyjää piisaisi kesäisin, väkeä ei silti piisaa kaikkialle.

Povaan jo nyt Seinäjoen keskustasta puhdasveristä syöttölää ja juottolaa seuraavan viiden vuoden sisään, josta muun alan pienyrittäjät kuolevat vähin äänin pois.

Asuntotuotannossa on myös selkeää ylikuumentumista nähtävissä. Lehdenjakajana näkee uusissa taloyhtiöissä myymätöntä asuntoa aivan liikaa. Hinnat ovat melko suolattuja. Kassatalostakin tuli harjakaisten jälkeen yksin tein autiotalo toistaiseksi.

On totta puhuen vaarallinen kombinaatio, jos asuntobuumi leviää käsiin keskustan kuivumisen kanssa samaan aikaan. Joku plan b tällekin olisi hyvä olla.

P.S. Kutojankadun ja Jaakkolantien välissä on melkoisen epämääräistä joutomaata autiotaloineen, jättiputkineen ja avovarastoineen. Kyseinen tonttimaa on yksi parhaimmista paikoista Seinäjoella ja näyttää joltain kauhuelokuvan kuvauspaikan ja maankaatopaikan sekasikiöltä. Koska tälle on aikomus tehdä jotain? Vastatkoot se, kuka kuusalla asiasta on.

Timo Ekman

Seinäjoki