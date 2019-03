Lukijoilta: Mammutti-sote kaatoi Sipilän hallituksen – Pohjanmaa etenee omin voimin

Nyt rytisee. Hallitus ei meidän kansanvallassamme kovin usein kaadu – perjantaina 8. maaliskuuta 2019 kello 10 se kaatui. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) jätti eronpyyntönsä tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Hallitus jatkaa toimitusministeristönä eli hoitaa juoksevia asioita niin kauan kun maahan saadaan uusi hallitus.

Ongelmakohtia on lukuisia: kustannukset, perustuslaillisuus, rahoitus, näin ensiksi. Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen torpannut sairaala-asetus on jo hyväksytty, mutta käytännössä myös se kuuluu ainakin ajatuksellisesti niin kiinteästi nyt kaatuneeseen soteen, että myös sitä pitää tarkastella uusiksi seuraavan vaalikauden alkajaisiksi. Uskon, että tähän on hyvät mahdollisuudet, olkoon hallituspohja mikä hyvänsä.

Sote-uudistuksen oli määrä hillitä terveydenhuollon kustannuksia kolme miljardia euroa vuoden 2029 loppuun mennessä. Jotkut asiantuntijat arvioivat, että se pikemminkin lisäisi kustannuksia – saman verran. Ei ole ihme, että kansalaisen on ollut vaikea pysyä mukana kyydissä.

En jää itkemään soten kaatumista. Isoja kysymysmerkkejä on riittänyt. Nyt kun irvailu ja lannetanssi kiihtyvät poliittisessa vasemmistossa, on sanottava, että kunniaksi 15 vuoden ajan veivattu sote ei ole millekään poliittiselle puolueelle. Siksi kehottaisin SDP:tä, vihreitä, RKP:tä ja perussuomalaisia hillitsemään riekkumista soten haudalla.

Sote-savotassa ei löydy syyttömiä. Edellinen sote-uudistus kaatui perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Sitä sotea olivat mukana esittämässä SDP ja RKP. Perustuslain tulkinnat tulivat Sipilän mukaan esteeksi tälle sotelle, eikä aikaa hiomiseen enää ole. Sama saaga jatkuu vaalikaudesta toiseen.

Nyt on selvä, että seuraava hallitus jatkaa siitä, mihin Sipilän hallitus ja sitä edeltävä hallitus ja sitä edeltävä hallitus työnsä päättivät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on tehtävä, sillä rahaa tarvitaan lähivuosina yhä enemmän sote-palveluihin.

Myöskään tavoitteista ei liene kovin suurta epäselvyyttä. Kustannussäästöjä on saatava aikaan Suomen vanhentuessa, jotta avun tarvitsijat saisivat sitä nopeasti ja asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Sotejättien sijasta pienyritysten toimintaedellytyksiä on parannettava. Laatu pitää nostaa hinnan rinnalle kriteereissä. Olen varma, että se vahvistaa suomalaista työllisyyttä ja veropohjaa. Sote on niin iso kakku, että sitä ei pelkkä julkinen puoli pysty pitämään pystyssä. Tai ehkä voisi, jos kaikki maksaisimme veroja vaikkapa kaksi kolmasosaa palkastamme. Sitä verotaakkaa emme kai kukaan halua.

Pohjalaismaakunnissa sotea on valmisteltu omatoimisesti, kuten vapaalle luonteellemme sopii. Pohjanmaalla on työstetty kuntien yhteistyössä hyvinvointialuemallia, jossa otetaan huomioon alueen erityispiirteet ehkä jopa paremmin kuin nyt kaatuneessa valtiovetoisessa sotessa. Samanlainen yhteistyö tulee käynnistää esimerkiksi Suupohjassa, jossa täytyy nyt viimein uskaltaa katsoa kieli- ja maakuntarajan yli.

On huomattava, että vaikka keskusta vannoi maakuntien nimeen, todellinen hajautus jäi maakuntamallissa pelkäksi sanahelinäksi. Raha olisi tullut yksinomaan valtiolta, eikä silloin pystytä huomioimaan kovin tarkasti alueellisia erityispiirteitä – saati säätämään tarkemmin palvelun tarpeita.

Yhden todellisen ja kauaskantoisen mahdollisuuden tilanne avaa laajalle Pohjanmaalle. Maakuntien määrää voidaan nyt tarkastella epäpoliittisesti järkevämmältä pohjalta.

On syytä palata Sitran ja sosiaali- ja terveysministeriön selvitystyöryhmän sivuutettuun ehdotukseen, jossa Suomi jaettaisiin toimiviksi todettuihin 9–12 alueeseen. Pohjanmaalla tämä alue voisi noudatella vaalipiirin rajoja.

Isommat alueet vahvistaisivat maakuntien rahoituspohjaa. Heti nyt kuopatun 18 maakunnan soten alkajaisiksi alkoi spekulaatio sillä, että Keski-Pohjanmaa tippuisi ensimmäisenä pois sote-maakuntien joukosta.

Pohjalaismaakuntien yhdistäminen vahvistaisi Pohjanmaata Etelä-Suomen varteenotettavana kilpailijana. Yhden kuolema on toisen synty.

Toni Viljanmaa (kok.)

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa