Lukijoilta: Malttia ilmastokeskusteluun

Olen maaseudun kasvatti. Synnyin syvällä Suomen sydämessä, Vetelin Puukorvessa Keski-Pohjanmaalla. Ympärillä ei ollut meriä tai järviä, oli vain avarat pellot, laajat suot ja tiheät metsät. Niistä olivat esivanhempani vuosisatojen ajan hankkineet itselleen leivän ja toimeentulon.

Näissä maisemissa sain ensi kosketuksen luontoon. Opettelin elämään luonnon ehdoilla sitä kunnioittaen. Silloin ymmärsin, miten luonnon kanssa pitää elää. Nyt meille maaseudun kasvateille ja luonnon kanssa sulassa sovussa eläneille on tultu etelän ihmisten toimesta opettamaan, miten meidän olisi pitänyt ja pitäisi elää.

Maaseudun ihmisistä on nyt tehty syyllisiä ilmastonmuutokseen ja luonnon tuhoutumiseen. Suomi on harvaan asuttu maa, missä oma auto on välttämättömyys. Auton hankkimista ja käyttöä ei saa vaikeuttaa lisäkustannuksilla.

Sähköauto on utopiaa suurimmalle osalle suomalaisista vielä kauan. Nykyisillä hinnoilla sen voivat hankkia vain hyvin rikkaat.

Suomi myös liikkuu kumipyörien päällä. Dieselmoottoreilla kulkevat rekat kuljettavat suomalaisia tuotteita eri puolille maata ja myös vientiin. Sähkö ei pysty näitä rekkoja liikuttamaan pitkään aikaan.

Ruoka tulee maalta. Suomalaiset viljelijät tuottavat maailman puhtainta ja parasta ruokaa. Siihen sisältyvät niin liha, maito kuin kasvikset. Ihmisen pitää itse saada päättää, mitä hän suustaan sisään panee. Tätä symbioosia ei yhteiskunnan toimin pidä rikkoa.

Pahimmat luonnon saastuttajat eivät asu maalla, vaan isoissa asutuskeskuksissa. Niillä toimenpiteillä, mitä nyt suunnitellaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, pakotetaan ihmiset muuttamaan näihin keskuksiin ja maaseutu hiljenee entisestään. Tämä vain lisää luonnon saastumista.

Suomi on pidettävä asuttuna Hangosta Utsjoelle. Se on paras ilmastoteko.

Siis malttia ilmastokeskusteluun. Kyllä me täällä kehä kolmosen ulkopuolella tiedämme parhaiten miten luonnon kanssa tulee toimia. Emme tarvitse siihen kenenkään neuvoja. Ilmastonmuutos on tosiasia ja sen torjumiseksi on käytettävä kaikki järkevät keinot. Lasta ei kuitenkaan saa heittä pesuveden mukana.

Erkki Valtamäki (ps.)

kansanedustajaehdokas

Seinäjoki