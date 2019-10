Lukijoilta: Maitokannupäätöksestä

Monet päätökset näyttävät ulospäin yksimielisiltä ja sitähän ne tietenkin ovatkin silloin, jos kukaan ei jätä edes eriävää mielipidettään pöytäkirjaan. Eri asia sitten on, mitä kaikkea ”yksimielisyyden” taakse kätkeytyy.

Alavudella, samoin kun monessa muussa eteläpohjalaiskunnassa on vuosikymmeniä oltu yhden puolueen määräenemmistön vallassa. Eriävät mielipiteet on lähes aina tukahdutettu ja viimeistään äänestyksissä ne ovat hävinneet. Tämä on lopulta johtanut siihen, etteivät edes rohkeimmat luottamusmiehet enää ole vaivautuneet äänestyttämään päätösesityksiä tietäessään sen turhaksi.

Tämän takia Alavudellakin viime kuntavaalien jälkeen pyrittiin saamaan muutos tähän menoon, tunnetuin seurauksin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä rikkoi tehdyn sopimuksen ja käyttää nyt yhdessä keskustan kanssa sitä samaa valtaa, jota se oli arvostelemassa aiemmin yhdessä muiden kanssa ja sama meno jatkuu... Henkilövalinnat ovat tästä hyvä esimerkki.

Aiemmin Hautalan Pentti äänestytti monia asioita hallituksessa ja jätti jopa eriäviä mielipiteitä pöytäkirjaan, mutta taisi Penttikin kyllästyä ja lähteä hallituksesta, kysykää Pentiltä. Tämä kannupäätös nyt ainakin opetti sen, että jatkossa on ehkä syytä äänestyttää kaikki ne päätökset joista on eri mieltä niin, että myös kuntalaiset näkevät mitä mieltä kukin on ollut.

Seuraa tästä myös jotain hyvääkin. Vaikka kyseiseen kannukauppaan sijoitetut rahat eivät kaupungin taloudessa ole iso asia, tulee sen vaikutus periaatetasolla olemaan iso, kun eri määrärahoja joudutaan miettimään. Tällaista päätöksenteko vaan todellisuudessa on.

Loppuun kevennyksenä, että pitäähän kepulaisessa kunnassa nyt maitokannuja olla.

Kaikesta huolimatta kannukokoelma on kai ainutlaatuinen ja hieno. Todellista hintaa ei kukaan taida tietää.

Nyt vaan kannukokoelma kokonaisuudessaan näytille johonkin niin, että kaikki pääsevät katsomaan tätä koko valtakuntaa järisyttänyttä ihmettä.

Yrjö Paukkunen (ps.)

valtuuston 1. vpj

Alavus