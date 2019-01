Lukijoilta: Maassa maan tavalla

Otsikon sanontaa käytetään usein, kun puhutaan maahanmuuttajien sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Jostain syystä nämä sanat ovat saaneet maahanmuuttovastaisuuteen tai rasismiin viittaavan sävyn. Sanontaan kiteytyy kuitenkin oikea ajatus siitä, että suomalaisten arvojen ja lainsäädännön noudattamista pitää edellyttää jokaiselta täällä olevalta ja tänne tulevalta.

Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia ja toisen ihmisen koskemattomuus on perusoikeus. Suomi on turvallinen maa, koska nämä asiat ovat kunnossa. Myös jokaiselta tänne muualta tulevalta on vaadittava näiden yhteiskunnan perusperiaatteiden noudattamista siitä hetkestä lähtien, kun heidän jalkansa astu Suomen rajan yli.

Turvapaikanhakijat tulevat Suomeen, koska tahtovat elämäänsä turvallisuutta. Osalla tulijoista on kuitenkin muut aikeet ja jotkut syyllistyvät rikoksiin tehden näin maastamme turvattomamman. Se on turvapaikkajärjestelmän tarkoituksen vastaista.

Viime aikoina ilmi tulleet maahanmuuttajien lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat järkyttäneet laajasti. Niiden pohjalta eduskuntaryhmät kokoontuivat viime tiistaina ja päättivät yhdessä viedä pikaisesti eteenpäin tärkeitä lakiesityksiä, joilla vastaavia rikoksia pystytään välttämään.

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotetaan kuuteen vuoteen vankeutta ja käyttöön otetaan uusi törkeän lapsenraiskauksen rikosnimike. Poliisin tietojensaantioikeutta parannetaan henkilötietolain muutoksella. Lisäksi kansalaisuuslakiin tehdään muutos, jolla mahdollistetaan kansalaisuuden menettäminen vakavaan rikokseen syyllistyneen henkilön kohdalla.

Seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyvät oleskeluluvan saaneet pitää voida tuomion jälkeen karkottaa. Tällä tavalla voidaan joissain tilanteissa menetellä jo nykyisin. Noin sata rikoksiin syyllistynyttä turvapaikanhakijaa ja oleskeluluvan saanutta karkotetaan vuosittain.

Suomi on pidettävät turvallisena maana jokaiselle. Tässä tilanteessa on tärkeintä, että lasten turvallisuus voidaan turvata. Lakimuutokset auttavat, mutta vastuu on myös yhteiskunnalla, perheillä ja muilla lasta ympäröivillä aikuisilla. Lapsia on suojeltava netin ja sosiaalisen median vaaroilta sekä oikeassa maailmassa vaanivilta saalistajilta.

Lasse Hautala (kesk.)

kansanedustaja

Kauhajoki