Lukijoilta: ”Maaseutumetropoli”?

Lukijoilta: Ilmaston suden vitsauksiin

Ilkka 4.8. Kaija Honkala, olette oikeassa, koska Raamattu on oikeassa ja on kirjana täysin tietoinen ongelmistamme ja syistä joissa elämme. Maailmassamme vallitsee syiden ja seurausten lait, mitä kylvetään, sitä niitetään ja sato on yleensä kylvöä runsaampaa. Luonto iskee ajanoloon takaisin jos sitä huonosti kohdellaan. Lue lisää