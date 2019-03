Lukijoilta: Maaseutu ja tulevaisuus

Kun kuuntelee vaikkapa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersonin mielipiteitä, koskien valtiontaloutta, sosiaali- ja terveyspalveluita, koulutusta ja vaikkapa vallitsevaa työllisyystilannetta, kannanotot ovat järkeviä ja perustelut uskottavia.

Mutta kun mennään ympäristö- ja maataloustuotannon asioihin, alkaa todellinen tieto loppua ja perustelut ontuvat. Eikä tämä ole ainoastaan puheenjohtaja Andersonin kohdalla, vaan eduskunnasta löytyy myös suuri joukko kaikista muistakin puolueista urbanisoituja, nuorempia kansanedustajia, joiden mielipiteet ovat teoreettisia vailla minkäänlaista käytännön tietoa. Tiedot perustuvat pääasiassa somekeskusteluihin ja siellä jatkuvasti vääristeltyihin, vailla todellista pohjaa oleviin mielipiteisiin.

Me suurin osa maaseudun ihmisista koemme ja tunnemme luonnon ja sen ympäristöt eri tavalla, kun me elämme siinä, missä luonto on lähellä ja hallitsee vielä pitkään meidän elämäämme. Hyvänä osoituksena ovat kuluvan talven runsaat lumisateet ja auraamattomat maantiet estäen normaalin liikkumisen.

Myös laajoja metsäalueitamme emme koe ainoastaan virkistysalueina, vaan koemme ne mahdollisuutena, sillä maaseudulta löytyy suuri joukko ihmisiä, joiden ainoa toimeentulo tulee metsästä. Vielä suurempi joukko saa sieltä sivutoimeentuloa

Jokainen metsänomistaja tietää, kuinka omistamaansa metsää hoidetaan, kasvatetaan ja hakataan eikä siinä tarvittaisi byrokraattisia säädöksiä ja pykäliä, joita vailla käytännön tietoa kehäkolmosen sisäpuolella rustataan.

Mitä sitten tulee maataloustuotantoon, varsinkin kotieläinten kasvatukseen, puheenjohtaja Andersonilla eikä näillä muillakaan kaupungeissa kasvaneilla päättäjillä ole minkäänlaista todellista käytännön tietoa eläinten hoidosta. Tieto perustuu myös sometietoihin ja niihin netissä julkaistuihin, manipuloituihin kauhukuviin eläinten kohtelusta.

Näillä maatiloilla kun ei kasvateta mitään puttepossuja, latelampaita eikä kaakattavia kanarouvia eikä myöskään kahdella jalalla kulkevia ihmisten tavoin puhuvia lehmiä, vaan ne ovat aitoja, oikeita ja eläviä tuotantoeläimiä, joiden kasvatuksesta vielä useat haluavat saada tarpeellisen toimeentulonsa. Onneksi Helsingistäkin löytyy vielä ihmisiä, jotka syövät eläinperäistä ravintoa.

Ylilyöntejäkin toki tapahtuu, kaikki eivät enää jaksa olla menossa mukana ja silloin seinä nousee pystyyn, niin kuin monilla muillakin aloilla ja tuo burnout on sairaus, jonka voivat kohdata myös kansanedustajat.

Myös vailla oikeaa tietoa ollaan valmiita kieltämään eläinten hoidossa jokapäiväisiä toimintoja, kuten porsaiden kastraatio, parsikytkennät, vasikoiden sarvien poltot ja vaikkapa emakkohäkit. Näiden lopettaminen tietäisi monien tuotantotilojen loppumista.

Porsaiden kasvattajat ovat kokeneita ja ammattitaitoisia ja haluavat mahdollisimman vähän tuottaa kipua eläimille, eikä karjujen kasvattaminen ryhmissä onnistuisi, myöskään niiden liha ei ole laadukasta ja siitä maksettaisiin paljon huonompaa hintaa.

Jos parsikytkennöistä luovuttaisiin, silloin vasikoiden sarvien poltto lisääntyisi, koska sarvipäisiä lehmiä ei voi kasvattaa pihatoissa, kun ne repisivät sarvillaan toisiaan.

Emakkohäkkien kielto aiheuttaisi puolestaan lisää porsaskuolemia ja kasvattajille taloudellisia menetyksiä.

Kehitys maaseudullakin kyllä kulkee eteenpäin, joskin hitaammin kuin kaupungeissa, mutta se on täysin varmaa, ettei maaseutu koskaan voi enää muuttua romanttiseksi Suomi Filmin aikaan.

Simo Ketelinmäki

Alavus