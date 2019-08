Lukijoilta: Maamme tilanne

Olen tässä miettinyt paljon maamme nykyistä tilannetta. Itseäni suorastaan kuohuttaa se, minkälaista propagandaa mediassa masinoidaan tämän pride-hömpötyksen tukemiseksi. Tämä luo kuvan, että kaikki hyväksyisivät kyseisen asian ja sehän ei todellakaan ole näin. Media nostaa mm. esiin kaikki ne yritykset ja tahot, jotka ovat lähteneet tukemaan tätä hommaa, mutta samaan aikaan unohdetaan mainita ne tahot, jotka eivät ole lähteneet tähän mukaan. Niitä on paljon enemmän.

Samalla myös sananvapaus on mielestäni kärsinyt. Tulisi pyrkiä rakentavaan keskusteluun, mutta se ei valitettavan usein toteudu. Sananvapauteen kuuluu se, että on oikeus olla eri mieltä asioista ja tuoda kantansa esille. Koska aihe on aika tulenarka, niin pyrin itsekin miettimään todella tarkasti miten tuon kantani esille. Lähdenkö heittämään sanallisesti tiiliä, tuomitsemaan ihmisiä, vai pyrinkö käytännön tasolla tuomaan esille, miten asiat ovat?

Tästä päästäänkiin aasinsillalla suvaitsevaisuuteen. Koska sekin tuntuu olevan niin tarkka sana nykypäivänä, on asiasta hyvä kirjoittaa. Nykypäivänä se tarkoittaa monelle sitä, että pitäisi kuulemma hyväksyä kaikki seksuaalisuuntautumiset ja irstailut, mutta ei se ole niin. Raamatun kanta tähän on hyvin selkeä. On vain yksi avioliitto, ja se on miehen ja naisen välinen.

Oikea suvaitsevaisuus on sitä, että hyväksyn sen ihmisen, lähimmäisen, sellaisena kuin hän on, mutta sitä syntiä, mitä hän harjoittaa, ei tarvitse hyväksyä. Tunnen itsekin monia ihmisiä, jotka kannattavat pridea ja muita tällaisia asioita, eivätkä he tahdo tätä käsittää. Voin vain toivoa, että he jonain päivänä heräisivät itsekin ajattelemaan miten asiat oikeasti ovat.

Tehtäväni ei ole tuomita vaan rakastaa lähimmäisiäni, ja se tarkoittaa myös sitä, että avaan suuni kun huomaan asioiden lähtevän eettisesti ja ennen kaikkea moraalisesti väärille poluille. Maamme on aikoinaan perustettu kristilliselle pohjalle, ja näitä arvoja on viime vuosina romutettu aika huolella. Jos nämä otetaan pois, niin mitä meille jää?

Ei siitä ole niin kovin kauaa kun maamme oli sotatilassa ja itse presidentti kehotti kansaa kääntymään rukoillen Jumalan puoleen. Haluan tällä kirjoituksella haastaa sinua ajattelemaan. Kuulisin myös mielelläni sinunkin mielipiteesi. Sitä on keskustelu.

Markus Leskinen

Seinäjoki