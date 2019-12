Lukijoilta: Maakunta - neuvokaa nyt lapualaisia!

Kirjoitan näitä rivejä surullisena, mutta en voi tyytyä takanapäin puhumiseen. Vanhana saa puhua totta.

Lapuan merkittävät ystävyyskunnat ovat Hochenlokstedt (1973) Saksassa ja Rakvere (1990) Virossa.

Lapuan torilla on taiteellinen teos Hochenlokstedt–Lapua-ystävyydestä. Jääkäreiden koulutuskeskus Lager oli siellä 1915–1918. Saksalaiskunnan vesitornissa on muistolaatta tästä ystävyydestä.

Vuonna 2016 oli kulunut 100 vuotta. Järjestettiin suuri juhla, mediakin Suomessa uutisoi. Yksikään ei kertonut muistotaulusta. Ei kukaan Lapualta, virkamies, luottamushenkilö, Saksa-seurasta, paikallislehdestä yrittänyt saada Lapuaa esille tässä yhteydessä.

Rakvere, virolainen ystävyyskaupunki vuodesta 1990. Lapualaisten ensimmäinen tapaaminen oli 1989, neuvostoarmeija helikoptereineen oli silloin Rakveressä. 30 vuotta on kulunut.

Jos matkustatte Rakvereen, niin voitte nähdä Vallimäellä suuren Tarvas-härkäpatsaan. Yli 700 suomalaista nimeä, lahjoittajia myös maakunnasta. Vapaussodan patsaan kyljessä on muistotaulu suomalaisista kaatuneista. Pikk Tänavalla on suomalaisten vapaaehtoisten muistotaulu. Rakveren seurakunta on Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan ystävyysseurakunta.

Hävettää kirjoittaa nämä rivit, Lapualla ei mitään historiaan jäävää jälkeä 700 vuotta vanhan Rakveren ystävyydestä. Vain pöytäkirjamerkintöjä. Esa Honkimäki, Teppo Ylitalo ja Ahti Latvala olivat kyllä myötämielellä.

Uskon ja tiedän, että kaupungin virkahenkilöissä asia ymmärretään. Mutta heidät pelotellaan hiljaiseksi. Väärä ihminen, eli minä, isänmaallinen sosialidemokraatti, on asialla.

Katu tai huone merkittävällä paikalla nimitettäisiin Mihkel Juhkamin kunniaksi. Ei mikään kustannuskysymys.

Millainen mies Juhkami on? Hän oli valtuuston puheenjohtaja, 30 vuotta yhteistyötä. Mihkel Juhkamí oli EU-alueiden komitean pitkäaikainen jäsen. Toi lasikuusen Lapualle, heitti avausheiton Kobrat–Rakvere Tarvas -pelissä.

Maakunta, neuvokaa nyt lapualaisia päättäjiä. Ystävyys on vastavuoroisuutta.

Pentti Kangasluoma

Lapua