Lukijoilta: Maailman paras maaseutu

Synnyin 1982 maalle Jalasjärven Jokipiihin. Sikatilan pitäminen ja viljely kuitenkin lakkasivat EU:n liittymisen myötä, kun pienen maatilan pitämisessä ei enää ollut järkeä. Vuosien varrella moni tila on jakanut tämän kohtalon ja samalla halpuutuskampanjat antavat kuluttajille vääristynyttä viestiä kotimaisesta ruuasta.

Kotiseutuni elää ruokatuotannosta. Vastuu on siirtynyt harvemmille mutta isommille ruuantuottajille, joiden riskit ovat suuret.

Valtion on pystyttävä pitämään kiinni kotimaisesta maatalousosaamisesta. Lähiruuan myyntiprosesseja on helpotettava ja byrokratiaa purettava. Lomituskäytäntöjen on pysyttävä mukana yrittäjän apuna.

On muistettava, että tärkein resurssimme ovat tulevat sukupolvet. Jotta vireä elämä maaseudulla jatkuu, nuorille täytyy vahvistua kuva siitä, että heillä on merkitystä.

Olen tästä itse esimerkki. Jalasjärvi piti minusta hyvää huolta, ja haluan tehdä saman tuleville sukupolville.

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat elinehto tähänkin ja ylipäätään maaseudun vireyteen. Se on myös yksi parhaista ympäristöteoista: nopea netti mahdollistaa etätyön ja helpottaa yrittäjiä.

Toinen näkökulma maatalouteen voisi löytyä energiatuotannosta. Suomalaisten maatalousmassojen biokaasupotentiaali on varovaistenkin arvioiden mukaan noin 4 TWh. Etelä-Pohjanmaan osuus tästä on merkittävä. Tämän potentiaalin käyttöönotto paitsi parantaisi tilojen energiaomavaraisuutta, myös tehostaisi ravinnekäyttöä ja pienentäisi ympäristövaikutuksia. Biokaasua hyödyntämällä voidaan paitsi parantaa maatalouden kannattavuutta ja tehokkuutta, mutta myös auttaa ympäristöä, parantaa huoltovarmuutta ja luoda työtä.

Kuluttajien painotukset valinnoissaan muuttuvat koko ajan enemmän eettisempään suuntaan. Muutos etenee kovaa vauhtia. Kun maataloutemme tarttuu näihin haasteisiin ja keskittyy niihin kehityskohteisiin, voitamme.

Eurooppalaisessa tehomaataloudessa emme pysty kilpailemaan, mutta eettisyyden ja puhtaan ruuan tuotannossa voisimme olla voittamattomia – olemmehan siinä jo nyt kenties parhaita maailmassa.

Mikko Jokipii (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Kurikka