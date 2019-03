Lukijoilta: Maa- ja metsätalous tarvitsee puolustajia

Suomalaiset metsät kasvavat viimeisimmän metsien 11. inventoinnin mukaan jo noin 107 miljoonaa kuutiota vuodessa ja kasvu kiihtyy. 1990-luvun puolivälissä tehty 8. inventointi laski puuston kasvuksi 77,7 miljoona kuutiota. Metsien kasvu on siis reilussa parissa kymmenessä vuodessa noussut 30 miljoonaa kuutiota.

Ilmastokeskustelu on lähtenyt useissa vaalikeskusteluissa ns. ”lapasesta”. Metsän- ja maanomistajien muutamassa vuosikymmenessä hankkima metsien hiilinielu on jo EU:n LULUCF-asetuksella sosialisoitu kovapäästöisen teollisuuden käytettäväksi. Maanviljelijöiltä vaaditaan lisää, vaikka nimenomaan metsissä ja nurmipelloilla on tehty jo vuosikymmenet vastuullista hiilen-, fosforin- ja typensidontaa.

Suomen metsissä ja kotieläintaloudessa on tulevaisuudessakin maakuntien Suomen elinkeinojen ja työllisyyden moottorit. Puusta saadaan jo nyt valmistettua sellun sivuvirtana mäntyöljyä. Sillä korvataan fossiilista muovia täysin uusiutuvaksi muoviksi. Samalla saadaan ainesta biodieseliin. Rakennusmateriaalina puun kuiduista voidaan tehdä pian kovempia rakennusmateriaaleja kuin betoni.

Maanviljelijät ovat edelleen merkittävä metsänomistaja-ryhmä. On väärin, että ilmastokeskustelussa yritetään syyllistää maanviljelijöitä. Ilmastonmuutoskeskustelu polttomoottoriautojen käyttökieltoineen on muutenkin karannut käsistä. Maaseudun ihmisiä kuritetaan vielä kohtuuttomilla sähkönsiirtomaksuillakin.

Maataloudessa eletään EU:n pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden takia kestämättömässä tilanteessa. Suomalaista maidontuottajaa ja kotieläintilallista on lyöty kohtuuttomasti. 10 miljoonan euron EU:n kertakorvausta on seurannut pian viiden vuoden ajan reilusti yli puolen miljardin euron vuosittaiset viennin pienenemiset pakotteiden takia. Maito- ja liha-ala ovat kärsineet eniten. Maanviljelijöiden kyykyttämisen on loputtava. Se on Suomen maaseudun tulevaisuuden kysymys.

Maaseudun ihmiset ja elinkeinot ovat vihreää taloutta ja tärkeitä työllistäjiä. On aika tukea tuottajia jatkuvan sanktioinnin ja syyllistämisen sijaan. Ruokaa ja energiaa tarvitaan joka päivä, ensi vuonnakin, lämpeni ilmasto tai ei.

Sami Kilpeläinen

Kansalaispuolueen puheenjohtaja

agronomi ja valtiotieteiden maisteri

Sotkamo

Piia Kattelus

Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja

kansanedustajaehdokas

Seinäjoki