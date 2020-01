Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Törnävän koulun tilanne

Naperoikäisten lasten kanssa on tottunut siihen, että jos on liian kauan hiljaista, se ei koskaan tiedä mitään hyvää. Törnävän koulun kohdalla tunne on ollut samanlainen: jokainen hiljaisuus on vienyt tilannetta heikompaan suuntaan. Tällä erää hiljaisuus on kestänyt marraskuun Ilkan uutisesta saakka, joten lienee syytä murtaa se ainakin näin mielipidepalstan kautta. Lue lisää