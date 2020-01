Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Kalapoliisit tulevat!

Eläinsuojelulain mukainen kalojen lopettamisvelvoite onki- ja pilkkikilpailuissa on hyvin kiistanalainen. Poliisi toimii jälleen kerran juoksupoikana eli kun on syytä epäillä rikosta tai esimerkiksi Ruokavirasto pyytää virka-apua, pyydetään poliisi yhtenä eläinsuojeluviranomaisena paikalle. Yksittäinen virassa oleva poliisi ei voi kieltäytyä tehtävästä, koska Poliisi on esimiesvirasto ja poliisi joko menee tai itkee ja menee tehtävälle. Lue lisää