Lukijoilta: Lyhyesti

Mikä on pohja- vetemme arvo?

Joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta vettä ja yli puolella ei ole kunnollista WC:tä kertoo YK:n raportti. ”Suomessakin on n. 100 tärkeää pohjavesialuetta huonossa tilassa. Usein asutuksen lähellä olevaa pohjavesialuetta kohdellaan huonosti.” (HS 28.10.19)

Pohjanmaallakin kymmeniä pohjavesialueita on nimetty riskialueiksi kemiallisen tilan vuoksi. Viidellä alueella pohjaveden pinta on vaarassa laskea haitallisesti. Lisäksi on vielä kolmisenkymmentä aluetta, joilla toiminta on uhka veden laadulle. (Ilkka 20.12.19)

Väkimäärä keskuskaupungeissa (Vaasa/Seinäjoki) kasvaa, sen myötä veden tarve. Ko. kaupungit johdattavat vettä itselleen kymmenien kilometrien päästä, Seinäjoki Karvialta.

Onko oikein ja mielekästä, että kuivana kesänä vesilähdealuilla Karvia/Nummijärvi kaivoja kuivuu, kun samaan aikaan keskuskaupungissa pissatkin huuhdellaan em. alueiden pohjavedellä.

Olisiko aika pohtia 2-putki tms. ratkaisuja wc:hen ainakin suurimmissa kaupungeissa, seurata pohjavesialueiden kuntoa ja ryhtyä makean veden käytön sääntelyyn. Maailmallakin tällaiselle vedelle on kysyntää enenevässä määrin.

Maaseudun vedenkäyttäjä

Asiatonta?

Johan oli sivistymätöntä arvostelua Alvar Aalto-seuralta Sedulle suunnitteleman arkkitehdin töistä:

”Kannanoton mukaan Sedu on rakentamassa vaatimatonta, mitätöntä ja äärimmäistä mataluutta, varikkomaisen koulukompleksin.”

Onkohan ehtymätön luonnonvara, kateus, päässyt vaikuttamaan kannanottoon.

P. Kiviniemi

Seinäjoki

Joupiskan portaat ja nastakengät

Kävinpä pitkästä aikaa Joupiskan portaissa. Ja eikös vain, portaissa oli merkkejä siitä, että siellä oli liikuttu nastakengillä!

Mikä ihmisiä oikein vaivaa? Luulisi jokaisen ymmärtävän, ettei puuportaisiin voi mennä nastakengillä. Olemme saaneet kökkätyönä noin hienon liikuntapaikan ja sitten hällä väliä -tyypit ovat valmiit tuhoamaan kaiken.

Ärsyyntynyt

Haikara harvemmin

Haikara-uutisia on Suomessa enää yhä harvemmin, kun sateenkaari-ideologia on tullut muotiin. Perheissä on kaksi isää tai kaksi äitiä. Jotain aitoa jää kokematta lapselta, isän ja äidin yhteistä rakkautta.

Biologian tulkinta on mennyt ojasta allikkoon. Mies haluaa olla nainen ja nainen mies. Uskotaan, että siinä on onni ja autuus. Moni on katunut sukupuolen korjaustaan. Tuli vain katuva ja itkevä sydän.

Itse kukin sydämessään tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. Vihervasemmiston ilmastohysteria ja ideologia on se, että luonto on tärkeämpi kuin syntyvät lapset.

Matti Murtola

Lehtimäki