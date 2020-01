Lukijoilta: Lyhyesti

Avokatko toimiva vain paperilla

Haluaisin Seinäjoen päättäviltä tahoilta kysyä, paljonko ovat säästäneet rahaa, kun Törnävän katko on lopetettu? Tilalle tuli avokatko raviradalle, jonne pitää muistaa sairastua oikeaan aikaan: arkisin konttoriaikoina.

Palvelu on lähinnä saada lähete y-talolle. Vaihtoehto kaksi on saada lähete Järvenpäähän ja maksusitoumus taksille. Harva katkoa tarvitseva jaksaa istua autossa edes 30 km avokatkolle. Saanen epäillä, että taksimatka vesittää koko homman.

Alkoholistin tyttärenä olen sitä mieltä, että alkoholisti vie paikan oikeasti kipeältä ihmiseltä. Lisäksi terveyskeskuksessa hoidetaan oiretta, ei ongelmaa.

Aiemmin Törnävällä oli mahdollisuus saada apua psyykkisiin ongelmiin. Aika harva päihderiippuvainen vetää viikkokaupalla huvikseen ja kivaa pitääkseen. Taustalla ovat vakavat mielenterveysongelmat. Kierretään siis kehää.

Harvalla on mahdollisuus ja halu lyödä monta tonnia minnesota-hoitoihin, varsinkin kun takana on kymmeniä epäonnistuneita selviytymisyrityksiä.

Tarjolla on paljon apua päihderiippuvaisten läheisille mutta eipä se höpinä paljoa auta käytännön asioihin. Oman isäni alkoholiongelma on hänen itsensä hommaama ongelma. Sairaus on valittu. Isää kun ei voi valita ja vastuu on silti.

Väsynyt ja kyllästynyt tytär 27 v.

Lapio puuttui

Pääministeri Antti Rinne oli kuin entinen työmies ilman lapiota: Pomo tulee. Hänelle tulee paniikkikohtaus ja hän sieppaa lapion toverinsa kädestä. Näin taisi käydä Paaterolle hallituksen hiekkalaatikolla, kun Antti sieppaa hänen lapionsa. Antti särkee hiekkalinnansa ja siellä on kissan p..kaa. Hän erottaa Paateron. Tuttu tarina.

On parempi, että yksi kärsii kuin että koko kansa kärsii. Antin olisi pitänyt johtaa hallitusta eikä ammattiyhdistystä. Antin on vaikea täyttää lupauksiaan. Hänellä ei ollut ”lapiota”. Niin häipyi myös ”taikurin” vappusatanen ja Antti Rinne. Sen pituinen se.

Matti Murtola

Lehtimäki

Pääministerin tervehdys

Lupaus: Tavoitteena on rakentaa Suomesta yhteiskunta, joka on taloudellisesti vastuullinen, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ympäristöllisesti kestävä.

Pääministeri unohti eritellä, että sanat ”sosiaalinen oikeudenmukaisuus” tarkoittavat sitä, että ministerit laittavat ensin omat asiansa kuntoon palkkaamalla itselleen lähes 90 korkeapalkkaista avustajaa.

Ministerit unohtivat, että heidän noin 90 avustajan palkoilla voitaisiin palkata noin 1 000 henkilöä vuodessa vanhustyöhön.

Yhteisesti hallituksesta nyt vain todetaan, että ei ole rahaa vanhustenhuollon palkkoihin, mutta heti loppuvuodesta tai seuraavasta vuodesta varmaan.

Nyt näyttää myös siltä, että ne jotka edellisellä hallituskaudella huusivat kurkku suorana, että hoitajamitoitus tulee asettaa heti 0,7:ään ja vaatimuksen toteuttaminen, se on yksinkertainen asia, ovatkin tekemässä nyt päätöstä, että henkilökuntamitoitus, eli sama kuin nyt on toiminnassa, tulee olemaan 0,7 ja tulossa voimaan joskus loppuvuodesta korotetulla siirtymäajalla. Enää ei puhuta hoitajista mitään.

Näin meitä vanhuksia petetään

Kiitos kiusaamis- kirjoituksesta

Koulukiusaaminen on väärin! oli Ilkassa torstaina 12.12.2019. Kiitos kirjoituksesta. Oli tosi hyvä kirjoitus ja täyttä totta!

Kiusaajat lukekaa! Pitää ajatella, miltä se ittestä tuntuisi, jos sua kiusattaisiin samalla tavalla. Kyllä kiusaajat saavat tosi pahaa aikaan. Menee terveys.

Tuo lappuasia on hyvä joka kouluun. Siinä tulisivat kiusaajat julki. Toimikaa koulut. Kiusaajat käsi sydämelle. Onko nyt hyvä olla?

Lähiomainen monien puolesta

Teuva

Björkenheimintien sillan syyllinen

Ilkassa 3.1. ollut siltakirjoitus on aivan oikeassa. Seinäjoen Energian omistaman Kyrkösjärven voimalan muuntajavika ja sen vuoksi ohijuoksutus Seinäjokeen on aiheuttanut Björkenheimin sillan arkkujen perustusten liikkumisen.

Tästä seuraa, että Seinäjoen Energia on vastuussa sillan turmelemisesta ja siten sen remontoimisesta tai uuden rakentamisesta. Aiheuttaja vastuuseen myös korjaamisesta.

Kaupunginhallitus toimikaa.

Ikänsä siltaa käyttänyt

Jik/Avi

Jikin hoitohenkilökunnan päällikkö oli viime talvena sitä mieltä, että vapaa-aikanaan hoitohenkilökuntaa ei koske salassapitovelvollisuus, heidän ei tarvitse antaa apuaan sitä tarvitsevalle vaikka olisi henki kysymyksessä ja jos sitä heiltä pyydetään.

Heitä ei siis koske minkäänlainen etiikka heidän vapaa-aikanaan. Ainoastaan hoitopaikassa näitä sääntöjä ja etiikkaa pitää noudattaa.

Nyt myös paikallisen Avin johtaja ja ylitarkastaja ovat tulleet samaan johtopäätökseen. Alas on vajonnut suomalainen terveydenhoito.

Hyvä sisar -verkosto toimii