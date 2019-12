Lukijoilta: Lyhyesti

Pakettiarvoitus

Haloo Posti! Miten on mahdollista seuraava tositapahtuma: Tampereelta 3.12.2019 lähetettiin joululahjapaketti Seinäjoelle. Saapumisilmoituskirje paketista jaettiin postilaatikkoon 12.12.2019 illalla. Pakettia 13.12.2019 asiamiespostista noudettaessa ilmenikin, että paketti oli jo takaisin Tampereella! Paketin säilytysaika oli päättynyt 11.12.2019.

Kysymys Postille kuuluukin: Kun yleisesti oli tiedossa, että lakon vuoksi jakelu jumittaa ja viivästyy, niin eikö Postissa kenellekään tullut mieleen pidentää väliaikaisesti myös säilytysaikoja? Hyllytilaakin näytti olevan. Postin ”palvelun” johdosta jäi joulupaketti saamatta ja lähettäjälle pakkauksen ja vienti-noutokäyntien lisäksi 10 euron turha postimaksu. Uudelleenlähetys ainakaan postissa ei enää tule kysymykseenkään.

Posti ei ole entisensä – valitettavasti.

Vastausta odottava

Entä ja mitä jos...?!

Kaikkihan tietävät ja muistavat, kuinka puoli Eurooppaa kiehui ja kuohui 30 vuotta sitten. Otsikon kysymys tulee mieleen, kun ajattelee, että jos Trump ja Putin olisivat silloin olleet vallassa, niin mitä olisi mahtanut tapahtua?

Tuskinpa Putinille olisi ollut vieras ajatus tapattaa miljoonaa tai vaikka kahta miljoonaa ihmistä itäblokin kapinoinnin ja vallankumouksen estämiseksi ja Trump ei olisi piitannut sellaisesta mitään.

Mitä Venäjällä ajatellaan ja kuinka siellä muistellaan 30 vuoden takaisia tapahtumia? Kuinka siellä historiankirjoitus käsittelee syksyn ja talven 1989–1990 tapahtumia? Olisi hauskaa saada tietää.

Suomi 102

Seinäjoki

Tarvitaan uusi Björkenheim silta

Kiitos Seinäjoen kaupunki! Annoitte liikenteen sillalla jatkua tappiin asti.

Jo vuosien ajan ovat sillan käyttäjät valittaneet riskeistä, joita sillan ylittämiseen liittyy erityisesti jalan tai pyörällä liikkuen, mutta käyttö on saanut jatkua ilman muutoksia.

Yhtäkkiä silta suljetaankin kaikelta liikenteeltä sortumisvaaran vuoksi. Väkisinkin tulee tunne, että meidät on petetty. Siltaa on annettu käyttää vaikka se on sortumisvaarassa ja käynyt vaaralliseksi jopa jalankulkijoille.

Kaupunki on nyt pattitilanteessa, enää ei tarvita konsultteja tai kokouksia, nyt tarvitaan käytännön toimenpiteitä ja satsausta todella tarpeelliseen Björkenheimin siltaan.

Sairaalatyöläinen vm. -53