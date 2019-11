Lukijoilta: Lyhyesti

Ei enää lisää rahantuhlausta

Seinäjoen kaupunki on lähes talouskriisin partaalla. On ollut suunnitteilla esteratsastusrata keskelle kaupungin kauneinta joenranta-aluetta. Päätös hankkeesta on tehty lähes salassa veronmaksajilta.

Tulisi julkistaa päättäjien nimet, jotka ovat olleet tämän hankkeen takana. Heidän on otettava selkeä vastuu päätöksistään ja niiden rahoituksesta. Hanke on vastuuton sekä taloudelliseesti että ympäristön suhteen. Maasto viettää jokeen päin, saasteet valuisivat sinne. Valuman esto vaatisi mittavat ja kalliit suojaustyöt.

Tässä kaupungissa on hevosharrastajille hyvät ja jo nyt valmiit tilat entuudestaan, ei tarvitse levittäytyä kaupungin keskustaan. Kyseessä on yhtä vastuuton ja harkitsematon hanke kuin miksi on osoittautunut ”Itikanmäen” kaarisilta, joka on lähes käyttämätön ja täysin turha. Kuka ottaa vastuun?

Veronmaksajat eivät hyväksy enää tätä tuhlailevaa, ympäristönkin kannalta kestämätöntä suunnittelua ja harkitsematonta talouden hoitoa. Merkittävät veronmaksajat äänestävät piakkoin jaloillaan.

Missä mennään?

Päivi Räsänen poliisikuulusteluun. Minkä takia? Sen takia, että uskoo Raamattuun ja on uskaltanut tuoda sen julki. Eikö niin tulisi jokaisen kristityn tehdä? Se, mitä hän on sanonut ja mistä häntä nyt syytetää, ei suinkaan ole vain Päivi Räsäsen Raamatussa. Eikä siis ole vain hänen omia mielipiteitään. Se on jokaisen luettavissa esimerkiksi Roomalaiskirjeen 1 luvussa.

Kysyn vain, onko meiltä tässä rakkaassa Suomessa katoamassa pikkuhiljaa uskonnonvapaus? Pitäisikö Jumalan pyytää meiltä anteeksi omia sanojaan?

Hänen ei ole tarvis sitä tehdä! Se, mitä hän on sanonut, on kaikki vain meidän parhaaksi. Kaikilta osin! Hänellä edelleenkin on meitä kohtaan hyvä tahto!

Poliisiministerin suusta...

Sisäasiainministeri Maria Ohisalo: Iltalehden mukaan huumeiden käytöstä ei pidä rangaista on vihreiden linja. Laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta.

Kannanoton taustalla on kannabiksen käytön rangaistavuuden poistaminen. Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi sai täyteen 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskuntaan.

Aikoinaan keskioluen vapautuminen jo aiheutti viranomaisille harmaita hiuksia. Aineet vaan kovenee. Mitä tekee hallituksemme?

Koulukoutsien koulutusta on jo

Ilkan pääkirjoituksessa 1.11. toivottiin koulukoutseille ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Koulukoutseina toimivia nuoriso-ohjaajia on koulutettu jo pitkään, nykyään kasvatus- ja ohjausalan ammatillisessa perustutkinnossa. Tutkintonimike on nuoriso- ja yhteisöohjaaja, joka kuvastaa hyvin sitä osaamisen tarvetta, mitä kouluyhteisöissä yhä useammin kaivataan.

Tehtävänkuvien sirpaloituminen koulumaailmassa on lisännyt oppilaiden ja opiskelijoiden tarvetta kohdata läsnäoleva aikuinen koulupäivän aikana. On tärkeää, että koutsi on niiden nuorten apuna ja tukena, jotka sitä erityisesti tarvitsevat. Kunnat ja koulutuksen järjestäjät arvioivat koutsien tarvetta kouluissaan ja moni on päätynyt tehtävän perustamiseen. Etelä-Pohjanmaan Opisto vastaa maakunnan nuoriso- ja yhteisöohjaajien ammatillisesta koulutuksesta.

Kannabis

Autoilijalle voidaan tehdä tarvittaessa huumetesti, kyseessähän on tiellä liikkujien turvallisuus.

On tehty kansalaisaloite kannabiksen laillistamisesta. Olisiko asiasta päättäville poliitikoille, varsinkin vihreille, tehtävä myös yllättävä huumetesti, kyseessähän ei ole vain tiellä kulkevien vaan kaikkien kansalaisten turvallisuus, joten niin tärkeä päätös olisi tehtävä selvällä järjellä. Eiköhän puukon kanssa riehujia ja pahoinpitelijöitä ole muutenkin tarpeeksi. Myös nuorison turvakoteja jouduttaisiin rakentamaan lisää. Kannabis reseptilääkkeenä on eri asia.

Apua!

Ei piskuisen Suomen pidä ottaa päävastuuta koko maailman puolesta ilmastoasiassa. Meillä on moni asia jo nyt hoidettu niin mallikkaasti, että sitä oppia sopisi jakaa muihinkin maihin ja maanosiin.

Ei ole mitään järkeä siinä, että väkiluvultaan huolestuttavasti pienenevä kansakuntamme luhistuu liian intohimoisten tavoitteiden alle, jos jokaista askelta ja henkäystä aletaan mitata ja verottaa rankimman mukaan.

Järki käteen, päättäjät!

