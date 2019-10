Lukijoilta: Lyhyesti

Yleissitovuus

Iltalehden artikkelin 22.10. mukaan ex-kommunisti Wahlroos kuvaa yleissitovuutta ”ainutlaatuiseksi suomalaiseksi keksinnöksi.” Miljonääri vastustaa sitä.

Eurofoundin mukaan Euroopassa on vain kuusi maata, jossa lainsäädäntö ei mahdollista yleissitovuutta. Ruotsi on niistä yksi, mutta siellähän on järjestelmä nimeltään työelämän myötämääräämislaki, jossa yrityksen on neuvoteltava työntekijäyhdistyksen kanssa kaikista työntekijöiden asemaan vaikuttavista asioista. Jos tulee riita, niin työntekijäpuolen kantaa noudatetaan, kunnes se ratkaistaan riippumattomassa ratkaisuelimessä. Saksassa taas ovat yritysneuvostot pienissäkin yrityksissä. Isoimmissa henkilöstö nimittää puolet yrityksen hallintoneuvostoon.

Mitä sitten tilalle, jos yleissitovuus poistettaisiin? Erään Suomen yrittäjien jäsenen älynväläys oli ”Työnantajalla ja työntekijällä pitäisi olla yksiselitteisesti oikeus sopia keskenään työsuhteen kaikista ehdoista.” Huh, huh!

100-prosenttinen duunari

Lihassa muutakin kuin proteiinia

Viimeaikoina on käyty keskustelua lihansyönnin haitallisuudesta ilmastolle. Lihasta on puhuttu vain proteiinina. Eläinperäinen ravinto sisältää proteiinin lisäksi noin 100 muuta ravintoainetta, joista osa on ihmiselle välttämättömiä ja joista osaa ei ole lainkaan kasvikunnan tuotteissa.

Ihmiselle on kehittynyt vuosimiljoonien kuluessa sopeutuma eläinperäiseen ravintoon. Kasvisravintoon siirtyminen vaatii pilleripurkista lisäravinteita, että ihminen kasvaa ja voi hyvin.

Erityisesti sikiön, kasvavan lapsen ja miksei aikuisenkin tulisi saada kaikki tarvitsemansa ravintoaineet ravinnosta. Esimerkiksi aikuisen suurin ja näkyvin elin, iho, tarvitsee kaikki ravintoaineet pysyäkseen kunnossa.

On aika erikoista ja ikävää, että eläinperäistä ravintoa on ruvettu vastustamaan ideologisista syistä. Vastustajien ääni on päällimmäisenä kaikessa uutisoinnissa. Tietoa ihmisen ravitsemustarpeista on kyllä olemassa ja on väärin korvata oikea tieto ideologisilla pöhinällä. Nykyihmisen ylipainon ja diabeteksen suurin syy on liiallinen hiilihydraattien saanti ravinnosta.

Eläkeläinen

Ei mitään tapoja!

Eräs Kalle kirjoitti ja pahoittaneensa mielen siitä, kun ihmiset eivät tunnu pärjäävän ilman kännykkää ruokapöydässä. Sen ymmärrän oikein hyvin, sieltä voi tulla justiinsa erittäin tärkeä puhelu: Hei kuule, tähän on aivan pakko vastata, jne.

Se että istutaan ruokapöydässä lakki päässä, lippa silmillä, ei herätä kunnioitusta ruokailua kohtaan! Olin syömässä Nesteen asemalla neljänkymmenen muun kanssa joista kuudella oli lippis päässä, hävetkää!

Samoilla linjoilla Kallen kanssa: Eläin on se ja ihminen on hän! Tuon viisauden opin penskana, kun naapurin Popia kutsuttiin ”se”. Se koira tuli kiltisti luokse. Jos koiralle olisi sanottu hän, hän olisiko tullut paikalle?

Pekka Hautala

Seinäjoki

Laiduntajat Vaasassa

Nautojen laiduntamisesta 50 ha:n luonnonsuojelualueella Vaasan lähistöllä oli uutisointia viime viikolla. Jo kahtena vuotena olivat päässeet karkuun liikenteeseen ja ihmisten puutarhoihin. Naapurusto oli kiukuissaan!

Oli rivien välissä syyte, ettei nautojen omistaja hoitanut aitoja riittävästi kuntoon ja eläimet villiintyivät, lisäksi tehty eläinsuojeluilmoitus.

Kauempaa katsoen tulee mieleen, että tuon alueen suurta hirvikantaa ei otettu tuossa ohjelmassa ollenkaan huomioon!

Meillä muutaman hirven läpikulku laitumien läpi aikaansai noin 20 paalun katkeamisen vuosikymmeniä sitten. Liekö luonnonhoitokohteessa käynyt samoin?

Lisäksi alueella olevat villit koiraeläimet lisäävät sorkkaeläinten vauhtia aitojenkin lähellä. Silloin ne eivät ehdi aitoja katsella – läpi vaan.

Siedätystäkö?

Onko tutkittu?

Luukon syntymäpäivät

Kenen rahoilla juhlat järjestetään? Varmaankin verorahoilla, joita kuntalaiset maksavat, että silleen. Älkää luulko, että juhlat ovat pelkkä päivätilaisuus, johon kaikki saavat osallistua, ”jos ehtivät”. Kaupungin kermalle on varmaan järjestetty paremmat juhlat vielä illalla.

Eikö tämänkin rahan olisi voinut laittaa parempaan tarkoitukseen, lapsille, nuorille, vanhuksille. Kyllä täytyy Kurikan kaupungilla olla ylimääräistä rahaa, kun tällaiset juhlat järjestää.

Ei tavalliselle pulliaiselle järjestetä juhlia näin

Sisäilmaongelma

Olisin mielelläni mennyt Suur- ja joulumarkkinoille, mutta luulenpa, ettei se ole turvallista koirien hilse- ja karvajäämien takia. Koiria oli juuri siellä suuret määrät. Miksi tällaiseen tilaan annetaan tulla sisäilmaongelma? Kaikkien tulisi voida veronmaksajina päästä terveellisiin markkinatiloihin.

Saksassa koirat ovat verolla