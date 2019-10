Lukijoilta: Lyhyesti

Kavalaa touhua

On liian paljon avioliiton kautta rikastumaan pyrkiviä, ennen kaikkea vaimoehdokkaita. Harkitusti ”rakastutaan” varakkaaseen nuoreen mieheen.

Seurustellaan tovi ja mennään naimisiin ja jo aika yleiseksi tullut kysymys, kuinka paljon rahaa appivanhemmat voisivat antaa yhteisen nuorenparin asunnon hankintaan. Tokihan sitä sitten saadaan.

Ollaan naimisissa se tarvittava aika, joka sitten avioeron sattuessa oikeuttaa saamaan osuuden myynnistä. Usein on niin, että vaimoke ei ole antanut yhtään rahaa, työpanosta tms. taloa rakennettaessa, mutta on sitten vaatimassa osuuttaan.

On liian monta esimerkkiä.

Olkaahan varovaisia

Pernaa

Ilmastoastma

Tuo ”ilmastohysteria-astma” on pirullinen tauti. Sitä ei juurikaan voi parantaa. Siihen ei tahdo auttaa edes lisähappi. Se on kuin tyvilaho, joka nousee latvaan ja silloin ovat aivot mäsänä.

Tämä tyvilaho leviää itiöiden kautta. Näin ajattelee ainakin Havukka-ahon ajattelija.

Turvallista hengityssuojainta ei ole vielä edes keksitty. Ihmisestä tulee kuin zombie, joka on altis joukkohysterialle. Se voi nostaa verenpainetta ja pulssia ja voi aiheuttaa kammiovärinää. Silloin on pian ”suorasääristen” joukossa ja viedään lakana päälle kylmiöön.

”Ilmastohysteria-astmasta” saattaa selvitä, jos heti ensioireiden ilmaantuessa voitelee sieraimet pikiöljyllä, ottaa pontikkaryypyn ja menee sata-asteiseen saunan löylyyn ja on siellä aamuun asti. Varokaa ”ilmastohysteria-astmaa”. Maskit päälle!

Matti Murtola

Lehtimäki

Tulevaisuus- näkymät huonot

Ilmaston muuttuminen on vauhkoonnuttanut nuoret ja vanhempiakin ihmisryhmiä. Kuitenkin ilmaston muuttumisella ei pidä pelotella arkoja ihmisiä, kun on paljon pahempiakin asioita ongelmina. Väkivalta on yksi pahis, itsemurhat, köyhyys, kallis asuminen ovat ne, jotka taloudesta määräävät, rahastavat, että oma nahka voi hyvin.

Mutta pian sillekin koittavat madon luvun päivät, sillä Raamatun sanan mukaan elämme viimeisen sukupolven aikaa.

Myös huonoa on tämä liiallinen digitalisoiminen.

Kun kaikki palvelutkin alkavat olla digitaalisessa muodossa netin kautta, kertoo tämä erinäisten ihmisten ahneudesta.

Vesa Syrjälä

Helsingby