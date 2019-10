Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Riittävä henkilöstömäärä on edellytys hyvälle hoidolle

Hoitajamitoituksen nostamisen vastustajat ovat perustelleet kantaansa sillä, että vanhustenhoitoa on kehitettävä kokonaisuutena. Tämä on totta, mutta viime vuosina vanhustenhoitoa on yritetty kehittää lähes kaikilla muulla tavoin paitsi nostamalla henkilöstömäärää. Riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa on kuitenkin edellytys hyvälle hoidolle. Kun tämä perusasia ei ole kunnossa, kaikki muukin on pielessä. Lue lisää