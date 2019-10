Lukijoilta: Lyhyesti

Kelataksien tilaamisesta

Tilaan vanhusiän saavuttaneille vanhemmilleni kelataksikuljetuksia ja tilatessa kysytään miten kauan perillä menee. Se on järkevä kysymys ja parantaa logistiikkaa.

Onko mahdottomuus saada siihen paperiin, joka tulee keskussairaalasta tai muilta hoitopisteiltä arviota siitä, miten kauan ko. tutkimukseen tai hoitotoimenpiteeseen tapaa mennä aikaa? Onhan se merkillistä, että meikäläisen pitäisi arvata ilman mitään tietoa tai kokemuspohjaa.

Kyllähän sen aika-arvion pitäisi uskaltaa siihen paperiin laittaa, kun siinä lukee se vastaanottoaikakin: Sekin on mielestäni arvio.

Tehoa ja säästöä

Bitcoin-huijaus

Sähköpostiisi ilmestyy viesti, että olet voittanut tuhansia euroja, jopa satoja tuhansia. Olet kuulema osallistunut muutama vuosi sitten johonkin kilpailuun ja nyt voittanut 1 bitcoinin. Uskokaa nyt, että kyseessä on selvä ja röyhkeä huijaus. Näin kävi minulle, vanhalle vaarille. Pidin sitä selvänä huijauksena, mutta maksoin kuitenkin sen pienimmän maksun kuulemma kuluja varten. Viisituhatta oli seuraava maksu.

No se kirjautumismaksu meni ja puheluita tuli päivän mittaan useita. Sähköpostissa oli henkilöiden lausuntoja, kuinka he ovat päässeet isoon rahaan käsiksi.

Täystyperys

Eläkeläisiä kuritetaan

Caruna oy nosti sähkönjakeluhintoja 1.11.2019 alkaen keskimäärin 3,9 %. Tätä en voi käsittää. Perusteluna oli, että koko sähköverkon laatu paranee. Minulle riittää nykyinen tilanne. On varmasti syrjäseudulla ongelmia sähkön saannissa. Eikö tässä voisi valtiomme tulla tukemaan. Onko välttämätöntä pienituloisia eläkeläisiä jälleen kurittaa.

Kun joka päivä joutuu miettimään mihin laitan ”roposet”. Säästöt on syöty ja juotu. Joutuu tinkimään monesta houkutuksesta. Onneksi on koti ja se on kultaakin kalliimpi.

Matti J Mikkola

Alavus

Yrittäjät pelastajina

Suomessa on 90 000 työnantajayrittäjää, joilla on 1 400 000 eli keskimäärin 15,5 työntekijää.

Jos jokainen työnantajayrittäjä palkkaisi jokaista kymmentä työntekijäänsä kohti 0,75 uutta työtöntä 30–50 %:n palkkatuella, saataisiin 67 500 uutta työntekijää, ja Suomi rullaisi kuin vasta rasvattu mopon laakeri.

Vähempikin riittäisi, jos myös julkiset työnantajat (lähinnä kunnat) osallistuisivat näihin kelasakkotalkoisiin. Tuollainen palkkatukityöllistäminen säästäisi kuntien työmarkkinatukien maksuosuutta 394 972 200 euroa vuodessa.

Niillä rahoilla saataisiin sote-asiat rahoitetuksi mallilleen eli palvelut kuntoon. Kaukomaiden ökyeliitin voitoista ei muuten tarvitsisi huolehtia eurollakaan!

En tyhmä oo, vähän vaan hidas

Nöyryyttä, SJK

Odotan mielenkiinnolla, mikä on SJK:n seuraava siirto. Tuleeko uusi hieno toimintamalli vai saadaanko valmennussekoilu loppumaan järkevillä värväyksillä ? Nämä ”varmat” valmentajavalinnat on nähty ja lisäksi päästitte parhaan vaihtoehdon Kokkolaan. Seurassa ei selvästikään viihdytä, koska vaihtuvuus on pian Trumpin hallinnon luokkaa.

Ei viihdytä katsomossakaan ja kausikorttimyynnin voi pelastaa vain yksi asia: Edustuksen ja Akatemian ottelut samalla kortilla, niin näkisi joskus niitä maalejakin. Nöyryyttä. Menestystä ei tule rahan voimalla eikä äkkiväärillä lyhyen aikavälin pelaajaostoilla.

Panostakaa jatkuvuuteen, ettei kauden alussa taas tarvitse opetella otteluohjelmasta puoli joukkueellista uusia nimiä, jotka floppaavat ja siirtyvät pian muualle maaleja tekemään.

Virallisesti uutta valmentajaa ei vielä ole, mutta pelaajia on jo värvätty. Yleensä valitaan valmentaja rakentamaan joukkue, Seinäjoella toimitaan toisin, eikä kovin ammattimaisesti. Kysymys on vaikea; miten tehdään itseensä luottava ja kaikkensa antava joukkue?

Joku voi kysymystä jo miettiä. Kuka tuo joku on ensi kaudella ?

Kausari ankaraan harkintaan

Vauvakammo

Keskustelua lasten hankkimisesta käydään liikaa koulutettujen sinkkunaisten ehdoilla. Uhriutuminen on yhtä varma tae syntyvyyden laskulle, kuin nälkävuodet. Yhteiskunnan tuki lapsiperheille on tänään aivan muuta kuin suurten ikäluokkien kasvuaikoina.

Lapsettomuushan on oikeutettu valinta. Joskus se on pakollista. Asian uteleminen on vähintäänkin epäkohteliasta, vaikka pohjalaiset mummut pitävät sitä oikeutenaan. Lasten hankinta taas on arvostettava valinta. Kaikista ei sen hoitamiseen ole. Koulu ja lastensuojelu ovat lujilla, ei vähiten vaikean vanhemmuuden takia.

Lapsi tuo tullessaan paljon vaivaa, vastuuta ja rahanmenoa. Ja paljon iloa.

Taitaa perussyy olla mukavuudenhalu. Sekä kiivailla feministeillä, että liian monilla isillä, jotka lapsen tekemisen jälkeen ulkoistaisivat lopun äidille.

Vaari