Lukijoilta: Lyhyesti

Ennen oli miehet rautaa, naiset kans

Suomalaisten heikko menestys yleisurheilun MM-kisoissa johtuu koventuneesta kilpailusta.

Mutta syynä on myös suomalaisten yleinen tulostason lasku.

Suomen naisten 4x400 metrin viestijoukkue (Eklund, Pursiainen, Häggman ja Salin) olisi Rooman EM-kisoissa 1974 juoksemallaan ajalla 3.25,7 sijoittunut Dohassa viidenneksi.

Suomen miesten 4x400 metrin viestijoukkue (Lönnqvist, Salin, Karttunen ja Kukkoaho) olisi Münchenin olympialaisissa 1972 juoksemallaan ajalla 3.01,12 sijoittunut Dohassa kuudenneksi.

Vanha Erkki

Seinäjoki

Naurettavat kaupat Kauhajoella

Kauhajoen kaupungin entisen kauppaoppilaitoksen myynti naurettavalla hinnalla ei voida mitenkään puolustella.

Täytyy sanoa, että 100 euron summa ei riitä edes kattamaan kaupankäyntikuluja.

Miksi ei harkittu koko rakennuksen purkamista? Sekin olisi pitkässä juoksussa tullut paljon halvemmaksi kuin summa, joka ei mitenkään paranna Kauhajoen kaupungin taloutta.

Harri Hannulabacka

Alajärvi

Ei päivää ilman Gretaa

Nopeasti se tapahtui. Nimittäin median sekoaminen. Yleä ja Helsingin Sanomia ei voi pitää enää normaaleina tiedotusvälineinä. Ja maakuntalehdet tulevat perässä.

Keskiviikon Ilkka oli uhrannut koko sivun maailman kuuluisimmalle ilmastoahdistuneelle. Auttaisikohan Gretan ja muiden keskenkasvuisten ilmastoahdistusta yhtään, jos joku aikuinen lukisi heille European Climate Declaration -julkilausuman, johon on sitoutunut yli 500 ilmastotutkimuksen asiantuntijaa ympäri maailman ja joka on otsikoitu: ”There is noclimate emergency”, eli maailma ei ole minkäänlaisessa ilmastohätätilassa.

Jos Greta olisi elänyt 70-luvulla, olisi hän lintsannut koulusta torjuakseen tulevaa jääkautta (global cooling). Vuonna 1970 professori Kenneth Watt ennusti vuodelle 1990 neljä astetta ja vuodelle 2000 yksitoista astetta kylmempää ilmastoa kuin 1970.

