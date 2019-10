Lukijoilta: Lyhyesti

Maakellari ja Kansanopistomänty

Koska Yli-Penttilän historialliseen maakellariin Ilmajoen Koskenkorvalla saa tulla tutustumaan? Sen entisöintikustannuksistahan maksoi Museovirasto eli me veronmaksajat noin neljäsosan. Tökeröä, ellei jokainen saa viedä perunoita, porkkanoita ja kotiviiniä meidän omaan kellariimme.

Toinen ihmeellisyys on Kansanopistomänty Pirilänkylässä. Sitäkö ei saa tulla katsomaan, koska se on yksityispihassa, vaikka Ilmajoen kunta on sen suojelun kustantanut? Männyn suojeluhan kuuluisi Etelä-Pohjanmaan Opistolle.

Mihin hävisi terve ittellisyys?

Aivopesua

Tämän maailman trendi tuntuu olevan ihmisten aivopesu. Nyt se kohdistetaan oppilaisiin. Lapsiin, jotka uskovat kaiken epäilemättä, mitä aikuinen sanoo. Tapetilla on jatkuvasti joko ilmastonmuutos tai se, montako sukupuolta on. Aion omasta puolestani osallistua tähän kaikkeen sanomalla omille lapsilleni sekä omille oppilailleni, että sukupuolia on tasan kaksi. Ja sen määrää biologia. Sillehän emme voi mitään, jos ihminen päässään kokee jotain muuta.

Mutta fakta on se, että sukupuoli ei ole valinta- tai mielipideasia. Mitä ilmastonmuutokseen tulee, aion sanoa, että kerätkää roskat, sammuttakaa sisällä turhat valot ja kierrättäkää. Se riittää!

Maalaisjärkinen äiti ja opettaja

Ilmastovouhotusta

Hämmästyttävät nämä ns. vihreät luonnonsuojelijat ja ilmastovouhottajat, lakkoillaan, salakuvataan, tehdään kaikenlaista vahinkoa ja media tekee näistä juttua jutun perään.

Kuka on nähnyt näiden tekevän jotain ilmaston tai ympäristön hyväksi? Ei näy roskia keräämässä, ei rantoja putsaamassa, jos tulee öljyvahinko, ei puita istuttamassa eikä mitään, josta olisi ympäristölle hyötyä. Itku taitaisi tulla, jos pitäisi jotain työtä sen eteen tehdä.

Pieni kulkija