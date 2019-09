Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Syyt ovat syvemmällä

Olkaamme huomaavaisen yksimielisiä siitä, että viisastuminen, oikeaksi toiminnaksi jalostuneena, on suurin elämänhoidollinen voimatekijä. Että viisastuminen on samassa suhteessa ”viisauteen”, kuin on tärkeä tietäminen suhteessa ”tietoon”, koska tietäminen sisältää tiedon lisäksi havainnot, epäilyksen ja kokemukset. Ajattelu ei tuota vielä uutta tietoa. Lue lisää