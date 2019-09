Lukijoilta: Lyhyesti

Lauleskellen Lapuantietä

Lapuan ja Avaruuden keskuksen välillä on aivan turhaan 80 km/h rajoitus. Se voisi ihan hyvin olla 100 km/h.

Kun köröttelin eräänä aamupäivänä Eskoon liittymästä Lapualle ja takaisin, matkalla näin 42 täys- ja puoliperävaunuyhdistelmää mennessä ja 40 palatessa, lukuisia henkilöautoja ja pari linjabiiliäkin. Se tekee keskimäärin rekka per kilometri. Kuormurit ajoivat noin kahdeksaakymppiä ja kun vastaan tuli isompia ja pienempiä autoja tasaisin välein, ei turvallisesta ohittamisesta ollut tietoakaan. Nopeus asettui käytännön syistä kahdeksaankymppiin. Mutta illalla, yöllä ja aamuvarhaisella tilanne on toinen. Silloin voisi yksin, tyhjällä tiellä päästellä aivan hyvin sataakin.

Miksi liikenne Lapuantiellä puuroutetaan? Halutaanko liikennelaskennassa saada sellaisia lukemia, että moottoritien rakentaminen voidaan perustella? Samoihin aikoihin matkalla Tampereelle ajoneuvoyhdistelmien luku oli 92 ja matka noin 180 km. Rekkoja tuli kahden kilometrin välein. Matkanopeus pysyi siedettävänä useiden ohitusteiden vuoksi.

Sama liikenteen sujuvoituminen on havaittu jo Seinäjoen uuden ohitustien valmistumisen jälkeen. Niinpä Lapuantiellekin olisi kiireesti saatava kunnollinen ohituslinja, ellei moottoritietä vielä ole varaa rakentaa.

Tikantieltä Avaruuteen

Irralliset kissat

Pohjassa kulkee joitakin kissoja irrallaan. Turhauttaa, kun laittaa siileille ruokaa, että ne vahvistuisivat talven varalle. Nälkäiset kissat kyttäävät ja syövät ruuat vaikka miten yrittää estää. Kissat tappavat lintuja, höyhenkasa vain jää. Leikkipuistojen hiekkalaatikot ovat kissanulosteen saastuttamia.

Miksi nämä välinpitämätttömät kissain omistajat eivät herää vastuuseen? Joistakin kissoista on jo useana vuonna ollut sama ongelma.

Turhautunut

Pesäpallosta

Ihmetys on suuri, miten voi olla nykyaikana mahdollista, että Vimpelissä pelataan pelejä, joissa on molemmin puolin kenttää kivikkoinen joki. Luulisi, kun tänä kesänä on ollut vesi matalalla, että olisi jotain tehty kivien poistamiseksi. On todella vastuutonta pelaajia ajatellen, siellähän on todella suuri vaara loukkaantua

Kuinka ei pesäpalloliittokaan ole puuttunut, kun muuten ollaan kentistä niin tarkkoja, enkä ole ainoa ihmettelijä. Toivotaan parannusta ensi kesälle, että pelaajat pysyvät terveenä.

Ihmettelijä

Näkemäesteistä seniorille

Hyvä seniori. Ensiksi: Nyt Seinäjoella on oikea puutarhuri, jolla on näkemys ja kokemus ja taito. Kiitos hänelle – korjaan: Suuri kiitos. Ei tarvitse tietää onko joku, ja minkäkokoinen se joku on, joka on lähestymässä liikenneympyrää vastakkaisesta suunnasta, kun seniori on tulossa ympyrään. Liikenneympyrän tarkoitus opetetaan liikennekoulussa – ehkä ei opetettu vielä silloin, kun itse olitte. Suotakoon anteeksi.

Paljonkin parjatut mopoautoilijat eivät odota ympyrään liittymistä tarpeettomasti. Hyvä mauto-tytöt ja -pojat. Ajatte ihan hyvin. Ympyrään voidaan luontevasti liittyä vaikka neljästä suunnasta yhtäaikaa – ja vastaavasti poistua. Eikö kannattaisi harkita vapaaehtoista kortin menetystä ennen kuin jotakin vakavaa sattuu.

Esko H

Seinäjoki

Maajussit liikenteessä

Mikähän siinä on, että maajussit liikkuvat teillä aina kiireisimpinä tunteina? Ja usein ajelevat kuin Euroopan omistajat varsinkin pienimmillä teillä. En sano, että liikenteen vaaratilanteet kehkeytyisivät täysin maatalouskoneilla ajamisesta, vaan syy on myös heissä, joilla on niin kiire, että lähtevät ohittamaan, vaikka tulisi joku vastaan. Näitä siis kutsutaan ihmisiksi, jotka ovat saaneet korttinsa muropaketista eivätkä tiedä sanaa itsesuojeluvaisto.

Käyttäkää maalaisjärkeä liikenteessä! Ohitse ehtii myöhemminkin ja syy ei ole maajussin, jos olet myöhässä, vaan sinun itsesi, koska et saanut takapuoltasi sängystä ylös ajoissa.

Maajussit, koska tiedän, että suurimmalla osasta autoilijoista ei mennyt tämä sanoma perille, niin toivoisin, että välttelisitte pääteillä ajoa ainakin silloin ruuhka-aikoihin. Ja ottakaa työkalunne irti menopeleistänne, kun lähdette liikenteeseen. Varsinkin puimurikuskit, ottakaa irti se karuselli sieltä puimurin noukasta!

Kukkahattutäti liikenteessä

Postille

Ei voi kuin ihmetellä, että Seinäjoelta lähetetty kirje S:joelle kestää yli viikon. Muuttopostipalvelu (ajallaan tehty) kestää yli 2 viikkoa. Jossakin mättää pahasti!!

Onko niin, että työntekijöillä on liian paljon oheistehtäviä, ettei varsinaiseen postin jakeluun ehditä perehtyä??

Onhan se niin, että mistäs pomolle iso palkka, ellei alainen tee kaikkea nöyrästi? Eikö johtoporras näe, että se ”pissii” koko ajan omille kintuilleen.

Farssi