Lukijoilta: Lyhyesti

20 vuotta kansan siivellä

Jopa 57 ex-kansanedustajaa on elokuussa nostanut sopeutumiseläkettä (Ilta-Sanomat 28.8.). Joukossa ovat mm. kaikki sinisten entiset ministerit. Rahan saajissa on myös hyvin vanhoja tapauksia, jopa vuonna 1999 eduskunnasta pudonneita. Esimerkiksi vihreiden Tuija Pykäläinen on nauttinut jo 20 vuoden ajan sopeutusrahoista. Wikipedian artikkelin mukaan hän on nostanut eläkerahaa huolimatta siitä, että oli palannut työhönsä erityisopettajana.

En haluaisi rahoittaa tällaista keplottelua.

Veronmaksaja pikkukylästä

Parhaat armeijaan

Parhaat armeijaan Ilkan päätoimittajan kolumnissa 1.9. Parhaistakin vain alle 10 % tarvitaan Rukkiin ikäluokan saapumiserästä. Eteläpohjalaisia varusmiehiä ja -naisia tarvitaan mm. auto- ja traktorikuskeiksi.

Ehkä toisenlaista tasa-arvokeskustelua tulisi, jos pikkulasten äitejä kaatuu taisteluissa. Armeija kun kouluttaa mahdollisiin sota-ajan tehtäviin.

Vanha vänrikki

Seinäjoki

Nurmon postista

Nurmon keskustasta lähti posti, kun kauppias vaihtui, sanottiin lehdessä. Siitä saa vaikutelman, kuin uusi kauppias ei olisi halunnut postia. Meillä nurmoolaasilla on kuitenkin toinen käsitys asiasta, mielestämme Posti halusi karsia palvelupaikkoja. Onko jutun teossa kuultu sitä kauppiasta joka ”kieltäytyi” postista, kun liikkeessä oli jo valmiit tilat postille

En vähättele lainkaan postin nykyistä sijaintia ST-asemalla, myös siellä on osaava henkilökunta. Kuitenkin oli myös Nurmon keskustan kaupassa jo useita vuosia. Näin paikallisena sen kummemmitta, pohdin kuinkahan tämäkin vain torellisuuressa on.

Martti Siltaoja

Nurmo

Falanderinkadun liikenne

Terveisiä Seinäjoen ns. Uudesta Kärjestä. Ei voi kuin kauhulla seurata Falanderinkadun liikennettä! Ylinopeuksia ja räikeitä sellaisia näkee päivittäin. Läpikulkuliikennettä on paljon ja osa alueen asukkaista/vierailijoistakin ajaa räikeää ylinopeutta. Läheltä piti -tilanteita on ollut useita. Tiellä kaahataan ja ohitellaan, jos itse ajan sallittua nopeutta. Jääkö vauhtisokeus päälle ohitustieltä vai mihin on kiire!!

Kadulle toivotaan hidasteita tai muuta, mikä estää kaahaamisen. Alueella asuu paljon lapsia ja meillä kenelläkään ei ole yhtään ylimääräistä lasta. Asiaan toivotaan muutosta. Toivon, että tätä lukiessasi miettisit toisenkin kerran ennen kuin kaahaat kyseisellä kadulla! Toivon myös, että Seinäjoen kaupunki tekee asialle jotain.

Miksi hidasteita ei saada? Niitä on asukkaiden toimesta pyydetty! Vai pitääkö ensin tapahtua iso vahinko ennen kuin asiaan tulee muutos? Kärjen muilla kaduilla, kuten Kärjenkaari ja Palokärjentaival, on hidasteet.

Uuden Kärjen alueen lapset joutuvat ylittämään Falanderinkadun päästäkseen kouluun. Turvallinen koulutie kuuluu kaikille.

Miia Hakanen

Seinäjoki

Kertokaa vain faktat

Olen vuosikaudet ihmetellyt jokavuotista Tangomarkkinoiden ilmoitettua kävijämäärää. Ja se on aina sama 111 000.

Nyt Ilkka sitten kertoi faktat. Lippuja oli ostettu 27 000 ja muu sakki oli ilmaistapahtumissa kävijöitä. Ja nyt kysyn vaan, että millähän mittarilla nämä ”vapaamatkustajat” on mitattu. Miksei vain voida pysyä totuudessa?

Itse käydessäni viime kesänä paikalla en ollut uskoa silmiäni. Enkä tiedä kuinka kauan tämä ”kutistettu” esiintymislava ja ”tanssiparketti” ovat jo olleet tässä kokoonpanossa. Eikö se jo kerro totuuden?

Ja tämä tangofinaali oli pohjanoteeraus. Tuomaristoon oli haalittu viime vuosisadan julkkiksia, joilla ei ollut mitään sanottavaa. Kutakin aikansa!

Realisti

Nettipankki vanhuksille

Ilkassa 29.8. oli hyvä juttu nettipankin tunnuslukujen poistosta. Muutos aiheuttaa vanhuksille epävarmuutta ja pelkoa.

Itse käyn opastamassa vanhuksia netin käytössä. Tähän asti kaikilla pankeilla on ollut testitunnukset, joilla voi opetella turvallisesti laskun maksamista. Ilmeisesti S-Pankki on ainoa pankki, jolla ohjelma vielä toimii.

Netistä löytyvät kaikkien pankkien tunnukset hakusanalla ”verkkopankkien testitunnukset”. Perusasioita voi kokeilla menemällä osoitteeseen s-pankki.fi. Kirjaudu tunnuksella 12345678 ja laita salasanaksi esimerkiksi 1234. Sen jälkeen avautuu ponnahdusikkuna ja sieltä tulee valita ”tunnustaulukolla”. Siellä voi harjoitella leikisti maksuja ja tilisiirtoja. Voi esimerkiksi hakea jonkun vanhan laskun ja syöttää tiedot ohjelmaan. Sovellus vaatii oikeanlaiset tili- ja viitenumerot. Siellä voi katsoa myös tilien saldoja ym.

Mielestäni jokainen pankki voisi tehdä ohjelman, jolla kansalaiset voisivat harjoitella nettipankissa asioimista.

KK