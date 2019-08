Lukijoilta: Lyhyesti

Rahansiirrot

PS:n kansanedustaja on jättänyt kirjallisen kysymyksen ulkomaille lähtevistä rahansiirroista. Hänen mukaansa jokainen somali (lapset mukaan lukien) lähettää Somaliaan keskimäärin 30 euroa kuukaudessa. Miten edustaja on mahtanut tämän selvittää? Ilmeisesti hän on selvittänyt myös suomalaisten sosiaaliturvalla elävien tukirahojen käytön, koska tietää että, jos nämä käyttävät tukirahojaan väärin, tuista vähennetään väärinkäytettyä summaa vastaava määrä. Tällä perusteella myös somalien tukia pitäisi laskea, jos nämä lahjoittavat sukulaisilleen vaikka 30 euroa.

Normaalilla maalaisjärjellä ymmärtää, että kukaan ei valvo mihin suomalainen sosiaalitapaus tililtään nostamia tukirahoja käyttää, saati että tuen myöntäjän mielestä väärään kohteeseen käytetty rahamäärä vähennettäisiin tulevista tuista.

Mutta perussuomalaiselle kansanedustajalle tietämättömyys asiasta josta kyselee, on ilmeisesti hänen äänestäjilleen ansio, jolla voi ratsastaa nauttimaan verovaroista kustannetuista kansanedustajan muhkeista eduista. Samoin kuin rikokset ovat ansio ja sulka hattuun.

Tämä muuten ei ollut ainoa kerta, kun persut yrittävät pyyhkiä perustuslailla persustaa, asettamalla suomalaiset luuserit lainvastaisesti etuoikeutettuun asemaan tukien saajina muualla syntyneisiin nähden. Suomeen syntyminen ei ole mikään oma ansio tai saavutus.

Minä ensin

Kepu vie, vihreät vikisee

Yksi keino ohjata ihmisen haitallista käyttäytymistä olisi kulutuksen verottaminen, siitä huolimatta massatapahtumat valtaavat alaa ja viihdeteollisuus elää vapaamatkustajana.

Yksistään Rammsteinin keikka vaati 80 rekkalastin rahtaamista Suomeen. Näköjään somekansaa voi ohjailla massatapahtumiin omassa some-liekassaan kuin vaalikarjaa.

Valtion kannalta puuttumattomuudessa kyse on kuitenkin kotimaisen käyttöpääoman ulosjuoksusta ja merkittävästä hiilijalanjäljestä. Suomi kuluttaa jo huhtikuussa vuotuiset luonnonvaransa, kun muu maailma elokuussa, siitä huolimatta kaiken maailman traktorin vetokisat ja moottorikelkkojen kesäiset kiihdytysajot saavat jatkua.

Toisaalla vihreä puuttumattomuus näkyy Suomen muuttumisena Kiinan raaka-ainereservaatiksi niin lihan, sellun kuin kaivannaisten osalta. Toisella kädellä kehotetaan käyttämään kotimaisia vihanneksia ja lihaa kuljetuskustannusten vähentämiseksi. Meillä saa edelleen raivata metsiä pelloiksi ja samalla kauhistellaan esimerkiksi sademetsien hakkuita. Kyllä korkeasti koulutetun Suomen pitäisi pärjätä high techillä, laadulla ja jalostuksella, ei bulkkituotannolla luontoarvojen kustannuksella.

SePa

Lapua

Yleisurheilun ystävät itkivät

Suomessa on yli miljoonaa yleisurheilun ystävää. Jos annetaan tulos niin pystymme sanomaan mistä lajista on kysymys.

Kyllä me sen ymmärrämme, Suomi ei voi pärjätä yhtä hyvin kuin ennen, kun niin monia uusia maita on tullut mukaan.

Mutta kun meidän urheilijoittemme tulostaso on romahtanut. Parempi ravinto, tieteen tuki, urheiluopistojen verkosto. On seuravalmentajia, liiton valmentajia, henkilökohtaisia valmentajia. Kentät, välineet ovat parantuneet. Urheilun virkahenkilöitä on runsaasti, on maksettu heille huippupalkkoja.

Ruotsi–Suomi-maaottelun aikana moni meistä itki, kun 40-vuotias ruotsalainen ohitti kierroksella juoksijoitamme.

Työttömiä on patisteltu töihin. Kuka patistaisi urheilijapalkkaa saavat? Pitkämäki, Ruuskanen, Mäkelä ja muut edustustehtäviin.

Kulkijapoika

Lapua

Johtaako lääkärien kollegiaalisuus laittomuuksiin?

Nimimerkki Potilaan oikeusturva toi ilmi yleistyneen kansalaisia alentavan käytännön avissa ja hallinto-oikeudessa.

Näissä viranomaisissa ei lueta eikä tulkita kansalaisen toimittamien kirjallisten todisteiden mukaisesti asiaa ratkaistaessa. Palvelusta maksava asiakas tai palvelua tarvitseva asiakas sivuutetaan toteamalla, ettei ole virhettä tapahtunut, yleensä.

Meitä on aika monta, jotka ovat saaneet samanlaista kohtelua. Yksittäistapauksiin ei puututa, joten tarvitsee sitten tehdä tapauksista ryhmä, joka valittaa. Kuuluisiko ryhmän valitus paremmin?

Oikeusturva hukassa

Brasilian metsäpalot

Mediasta saa sen käsityksen, että Brasiliassa on meneillään aivan ennätykselliset metsäpalot. Kokeilkaapa laittaa kuvahakuun hakusanaksi ”forest fires in brazil from january to august by year 1999-2019”. Eteen avautuvaa pylväsdiagrammia katsellessa voi vain ihmetellä, että mistä tässä vöyhkäämisessä on kysymys. Vasemmistopresidenttien aikana metsää paloi aivan eri malliin. Mutta eihän se silloin ollut presidentin syytä.

Tarinoita kansalle