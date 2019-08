Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Lukion rahoitus tarvitsee uudistamista

Moni kunta on itse joutunut rahoittamaan lukiokoulutuksen kustannuksista valtaosan (Lännen Media 23.8.), mikä on erittäin huolestuttava kehityssuunta. Siksi on tärkeää, että lukiokoulutuksen perusrahoitusta vahvistetaan hallitusohjelmassa 18 miljoonalla eurolla.