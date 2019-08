Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Kulmuni puheenjohtajaksi

Me sotaveteraanit jouduimme alaikäisinä ase kädessä Suomen Itsenäisyyttä puolustamaan vihollisia vastaan. Nyt kun olemme saaneet elää yli 100 vuotta itsenäisessä Suomessa, on nuorten noustava kunniakasta itsenäisyyttä puolustamaan. Haluan vedota kaikkiin politiikasta kiinnostuneisiin nuoriin, että keskustapuolue on ohjelmaltaan sellainen puolue, että Suomi tarvitsee sitä kaikissa olosuhteissa. Tämän hetken hallitustilanne on siitä paras esimerkki. Lue lisää