Lukijoilta: Lyhyesti

Virossakin tiedetään Lapuan miljonääristä

Keskiviikkoaamuna otsikoi Rakveresssa ilmestyvä Virumaa Teataja: Rakveren ystävyyskaupunki Lapua etsii lottomiljonääriä. Ehkä Tarvas Vallimäellä tietää?

Jutussa on kuva Hietalan elintarvikekioskista. Tekstin vitsi on siinä, että Vallimäellä olevan Tarvas-härkäpatsaan jalustassa on kuusi Hietala-nimeä. He lahjoittivat rahaa, kun Tarvas nousi paikalleen 2002.

Tekstissä kerrotaan myös, että 21. heinäkuuta 30 vuotta sitten tapasivat Rakveressa ensi kerran Rakveren ja Lapuan edustajat, mukana Lapuan Viro-seuran hallituksen jäsen Pentti Kangasluoma.

Pentti Kangasluoma

Lapua

SS-miehet

Uskomatoonta, että vielä tänäki päivänä saa leheristä lukia uutisia, jollei oo yhtää mitää torellisuuspohojaa. Niinkus tämä Kansallisarkiston väittämä SS-Miesten kytköksistä joihinki rikoksihin silloon aikoonansa.

Ne nuoret poijaat, jokka silloon sinne Saksahan lähti, olivat kaikki isänmaallisia, joiren tarkootuksena oli saara koulutusta sorankäyntihin. Perimmääsenä tavootteena oli Isänmaan pelastaminen käynnis olevas soras ryssältä.

Isäni oli jatkosoras maineekkaas Juvan rykmentis JR 58, eikä hän (enkä minäkää) voisi koskaan, milloonkaa hyväksyä sotaveteraanien haukkumista. Ne jätkät pelasti meirät, ja kaikki pohojoosmaat kommunismilta.

Sotaveteraanin ylpeä poika