Lukijoilta: Lyhyesti

Sedu kouluttaa osaavia lähihoitajia

Väestö ikääntyy, myös hoitajat ikääntyvät, eläköityvät, tarvitaan uusia. Joko nuorista tai muissa ammateissa toimineista.

Suomalaisilla, hyvin koulutetuilla hoitajilla on kysyntää kaikissa maissa. Ala tarjoaa työpaikkoja Euroopassa, kaikissa maanosissa.

Lapuan kotihoidossa on Sedussa koulutettuja lähihoitajia. He ovat motivoituneita, osaavia, ilo seurata heidän työskentelyää. Lapualla on kotihoidossa yöpäivystys, usein nuoret jaksavat valvoa paremmin.

Monilla on myönteisiä kokemuksia julkisesta terveydenhuollosta. Antakaa palautetta kun on aihetta, liian paljon esiintyy vähättelyä tärkeää työtä tekeviä kohtaan.

Pentti Kangasluoma

Lapua

Tuntemattoman sotilaan ihmetystä

Ei voi muuta kuin ihmetellä Tuntemattoman sotilaan Hietasen kommentilla: ”Kyl mää sen ymmärrän et joku voi nätei flikoi rakastaa, mut et joku rakastaa rätei ja lumpui, sitä mää en ymmärrä”.

Väistämättä tämä tulee mieleen, kun katselee ja kuuntelee Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan sekoilua viranhaltijoidensa johdolla Elämänlaaturahaston avustusten jaossa.

Kehitysvammaiset hakevat avustusta omasta lahjoitusrahastostaan, viranhaltijat keksivät pää punaisena esteitä, miksi juuri tietyille hakijoille ei avustusta saa antaa. Ja lautakunta uskoo ja pomppii esitysten tahdissa. Kenen loukattua itsetuntoa hoidetaan, taitaa olla useampi? Keskittykää olennaiseen, please.

Esimerkiksi Joelinkodin valvonta on jäänyt kesäkuusta alkaen hoitamatta. Nyt uhkasakko odottaa, silläkö hoituu, epäilen. Miksi kaupunginjohtaja ei käytä esimiesvastuutaan ja ohjaa alaisiaan? Kymmenettuhannet eurot jo palaneet Elämänlaaturahaston päätöksenteossa.

Ihimettelen

Yle vääristelee

Verorahoitteinen Yleisradio jatkaa presidentti Donald Trumpin lausuntojen tarkoitushakuista ja valikoivaa siteeraamista, jolloin niiden sisältö vääristyy karkealla tavalla.

Aamu-tv:n uutiset 16.7. olivat karmeaa katsottavaa. Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja väitti Trumpin käskeneen neljää naispuolista kongressiedustajaa painumaan takaisin sinne, mistä ovat tulleetkin.

Todellisuudessa Trumpin ajatus oli, että nämä äärivasemmistolaiset edustajat menevät laittamaan korruptoituneiden kotimaidensa asiat kuntoon, kun ovat niin mestareita neuvomaan amerikkalaisia. Aika lailla eri asia kuin käsky painua tuosta vain kotiin. Yle pitäisi yksityistää, kun verorahoitteisuus ei näytä takaavan uutisoinnin totuudenmukaisuutta.

Tarinoita kansalle

Lentomatkustajalle rahtimaksu

Lentomatkustamista ehdotetaan rajoitettavaksi ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Puhutaan mm. lentoverojen käyttöönotosta.

Tehokkaimmin asiaan voitaisiin vaikuttaa siten, että rahdattavista kiloista velottaisiin ja maksettaisiin, kuten muissakin rahtikuljetuksissa. Lentomatkustaja terminaalissa vaa’alle vain ja lentolipun hinta tai lisähinta kilojen mukaan. Siis oikea rahti.

Rahtitavara

Masennuslääkkeet

Olen aloittanut SSRI-lääkkeen 2002. Sen jälkeen kukaan ei kiinnittänyt huomiota olooni. Välillä kävin tk-lääkärissä, eräänkin kerran kirjattiin käyntini jälkeen ”kehoitetaan hyväksymään masennus”. Yritän päästä irti, koska oloni on huono.

Tiedostoistani olen jälkeenpäin huomannut, että v. 2005, kun voin huonosti, annosta nostettiin, mutta syy oli kilpirauhasen vajaatoiminta. Sitä lähdettiin hoitamaan vasta 2013, jolloin puoli vuotta syötyäni ja masennuslääkkeet jätettyäni eräs endokrinologi käski minun lopettaa lääkkeet ja halusi kirjoittaa lähetteen psykiatriselle osastolle.

No, kyseessä olivatkin vaihdevuodet. Sen jälkeen en ole tasapainoon päässyt, koska aloitin SSRI:t uudelleen ko. lääkärin kehoituksesta. Avioero, työkyky, oma koti, kaikki mennyt. Yritän edelleen lääkkeistä irti, koska en tunnista tunteitani.

Rinnassa on möykky, joka ei millään poppakonstillakaan terapeutin kanssa aukea. Psykiatrin vastaanotto on vihdoin elokuussa, olen odotellut sinne puoli vuotta. Ja melko varmasti en saa tukea lääkkeiden lopettamiselle. Pelkään, että jään työkyvyttömäksi loppuelämäkseni, niinkuin moni muu, jolle masennuslääkkeet on aloitettu, eikä auteta niistä irti.

Elämä hukkunut

Vauhtiajoista

Promoottori kertoo, että Vauhtiajot on jo 16-vuotias. Kuitenkin ensimmäinen, musiikkiesiintyjillä varustettu tapahtuma järjestettiin vuonna 2004 eli 15 vuotta sitten. Promoottori lienee haksahtanut hyvin yleiseen ilmiöön eli ikävuosien ja järjestyskertojen sekoittamiseen. Kuten kesällä 2004 syntynyt henkilö, myös nykymuotoiset Vauhtiajot täyttää nyt 15 vuotta, mutta tapahtuma järjestetään 16. kerran.

Selvyyttä