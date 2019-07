Lukijoilta: Lyhyesti

Pankkien tunnusluvut

On todella nurinkurista ajattelua väittää, että yksi tunnusluku on pankkiasioinnin kannalta turvallisempi, kuin tunnuslukulistojen vaihtuva tunnusluku.

Uuden sovelluksen puolustajat väittävät, että tunnuslukulistat on helppo kopioida. Kuitenkin yksi tunnusluku luulisi olevan vielä helpommin muistettavissa jopa ilman kopiointiakin, joten silloin on sen vieraisiin käsiin joutuminen ja sen käyttö helpompaa, kuin että tunnusluku on vaihtuva, koska vaihtuvalla tunnusluvulla et pääse samalla tunnusluvun numerolla toista kertaa pankin sivuille.

Toinen ”kauhistus” uudessa tunnuslukusovelluksessa on se, että se toimii ainoastaan älypuhelimissa. Kuitenkin laskujen maksaminen tapahtuu yleensä kotona kotitietokoneen kautta ja uusi sovellus ei toimi niissä ilman jonkinlaisia lisälaitteita.

Älypuhelinlobbarit ovat luultavasti olleet tällaista sovellusta läpiajamassa EU:ssa, koska sovellus toimii vain niissä.

Pitääkö Suomen aina noudattaa näitä EU-hölmöläisten älynväläyksiä, vaikka ne olisivat kuinka älyttömiä?

Älypuhelimeton

Ei taaskaan päästy kirkkoon

Tilasimme 18.6. inva-auton, olisimme menneet kesäkirkkoon 19.6. mutta jälleen kerran emme saaneet autoa. Syynä on liian lyhyt matka (2 km), koska kuljettaja saa maksun vasta viedessä asiakkaan kohteeseen ja tässä tapauksessa ei lompsa rikastu ilmeisesti riittävästi yrittäjällä. Tätä on jatkunut nyt kohta vuoden, kun tämä uusi kuljetuspalvelu otettiin käyttöön.

Mielestäni auto pitäisi saada ja tulla, kun kerran tämän sopimuksen on yrittäjänä hyväksynyt. Ei ole mukavaa sivusta seurata tätä käytäntöä, kuinka ihminen sidotaan kotiin pyörätuolin kanssa ja syynä ainoastaan kyyti, joka ei tule.

Inva-auto

Vielä kirkkojen homolinjasta

J. Pesonen kirjoitti tärkeää asiaa kirkollisten tahojen homolinjasta. Avioliitto on tosiaankin vain miehen ja naisen välinen. Se on Jumalan asettama: ”...mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi.” Jumala antoi miehelle, Aadamille, elämäntoveriksi ja puolisoksi vaimon. Näin avioliitosta tuli yhteiselämän peruspilari.

Se, mitä Jumala on säätänyt, ei nykyaikana kelpaa kaikille suomalaisille. Osa papeista vastustaa etunenässä Jumalan tahtoa. Suoritetun tutkimuksen mukaan enemmistö heistä olisi valmis vihkimään avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja. Ilmeisesti suurin osa piispoista on samaa mieltä.

Samalla he hyväksyvät homouden. Varoittavat esimerkit löytyvät Kuolleen meren länsipuolelta, jossa sijaitsevat Sodoman ja Gomorran rauniot. Jumala tuhosi nämä kaupungit varoitukseksi. Olisiko meillä jotakin opittavaa?

Juhani

Seinäjoki

Jokaiselle oikeus itse päättää

Olen ennenkin kirjoittanut, että ärsyttävät kirjoitukset ovat oiva inspiraation lähde, enkä nytkään poikkea tavoistani. Otsikolla ”Eriarvoistaminen huipussaan” kirjoituksessa väitettiin muun muassa, että suurimmat syyt lapsettomuuteen ja syntyvyyden laskemiseen ovat ”itsekkyys, hedonismi, vallanhimo ja narsismi. Itsekkyydestä sanoisin, että pitää olla terveesti itsekäs. Kyllä ihmisellä pitää olla oikeus itse päättää, koska on oikea hetki hankkia lapsia. Ja onko edes oikeus hankkia niitä tällaiseen maailmaan. Mitä taas hedonismiin tulee, niin tuskinpa lapsia on yksin sillä periaatteella hankittu, että ”lisääntykää ja täyttäkää maa”.

Vallanhimo ei aukea. Narsismia en parhaalla tahdollakaan osaa yhdistää tähän aiheeseen. Olisikohan nyt peiliin katsomisen paikka?

Realisti

Mielipiteen vapaus

Sanan ja mielipiteen vapaus ovat länsimaisen yhteiskunnan tunnusmerkkejä. Näin maassamme on ollut, mutta viimeaikoina nk. sateenkaariväen kanssa eri mieltä oleminen näyttää kehittyvän vähitellen kriminaaliksi teoksi.

Menemme kohti yhteiskuntaa, jossa vain yksi mielipide on sallittu. Joten turha osoitella sormella mm. itänaapuriamme. Haluaisin vain tietää, miksi suvaitsevaisuutta liputettaessa se kuitenkin on yksisuuntaista?

Sanojaan varova

Villejä lupiineja

Aijai, kuinka vanhoja silmiäni hiveleekään sinisenkirjavien lupiinien kukinta taas teiden varsilla! Ei haittaa, vaikka ovatkin niin sanottua vieraslajia. Nyppiköön jokainen niitä pois omasta puutarhastaan, jos haluaa, mutta toivoisin, että teiden varsien kukinnat sittenkin säästettäisiin. Valtavan suuri urakkahan niiden kokonaan hävittämisestä tulisikin.

Kyllä voikukille, koiranputkille, niittyleinikeille ja päivänkakkaroillekin vielä Suomessa tilaa jää!

On niin mukava ja mieltä ilahduttavaa tähän aikaan ajella mökkimatkaa J. Karjalaisen ”Villejä lupiineja” hyräillen…

Mymmeli

Seinäjoki