Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Metsiemme hiilinielu ja aukkohakkuut

Aukkohakkuiden järkevyydestä on peistä taitettu pitkään niiden ja metsän jatkuvan kasvatuksen kannattajien kesken. Jälkimmäinen metsien käsittely on vähitellen saanut metsänomistajien, metsäasiantuntijoiden sekä lainsäätäjien kannatusta. Se näkyy tuoreessa metsälainsäädännössä. Luonnon monimuotoisuuden suojelu on tältäkin osin tullut kuvioon mukaan. Lue lisää