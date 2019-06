Lukijoilta: Lyhyesti

Työjärjestykseen!

Kun ilmajokinen kansanedustaja avaa suunsa, vastuu siirtyy kuulijalle.

Kuulen tuon ”Vieraslaji”-puheenvuoron (Suomen eduskunta 12.6.2019) siten, että on turha siirtää kroonisesti kriisiytynyttä (uskonto)kulttuuria akuutissa kriisissä kulttuuriin, jossa on puutteellinen valmius juuri tuon kroonistuneen kriisin kohtaamiseen.

Suomeksi:

Suomalaisittain erilaisen uskontokunnan sisäisesti ristiriitaiset uskonnon ”haarat” olisi pitänyt ohjata jopa eri maihin sen perusteella, missä maassa ko. kulttuuri olisi ollut hallitusti turvattavissa.

Ehkä turvapaikkatyö ja traumatisoituneiden ihmisten auttaminen toimisi silloin paremmin.

YK:lta voisi tietysti kysyä, missä luurasi Arabiliitto Jāmi’at ad-Duwal al-’Arabiyya silloin, kun sitä olisi eniten tarvittu.

Kysyisin itse, mutta en tunne arabialaista kulttuuria riittävän hyvin kysyäkseni varmasti ”oikein”.

Korvien väli

Seinäjoki

Porschen kyytiä

Nyt sain vihdoin hankittua kulkupelin, jolla matka taittuu liiankin nopsaan. Eikä nopeusvalvonta, ns. peltipoliisit kiusaa. Ajopelini on Tuplapotku, metallin punainen. Kahden vuoden takuu, osamaksulla oli ostettava. Tämä on eläkeläisen arkea. Joutuu tarkoin harkitsemaan, mikä on välttämätöntä.

Nyt elämäni muuttui kerta heitolla. Tässä on vielä istuin, voi huilailla ja nauttia virvokkeita.

Toivotaan hyviä kelejä potkupyöräilyyn.

Matti J Mikkola

vanhuuseläkeläinen

Alavus

Autoritäärinen yhteiskunta

Jopa julkisuuden henkilöt ovat esittäneet huolensa maamme sananvapaudesta.

Onko niin, että nykyhallitus on viemässä uuteen suuntaan? Sellaiseen, että loppujen lopuksi, jos vaikka lapsi toteaa perheen olevan hyvä silloin, kun siihen kuuluu isä ja äiti, joutuvat vanhemmat vaikeuksiin. Samoin, jos joku lämmittää puilla, syö lihaa jne.

Yhteiskuntaan, jossa sallitaan vain tietyn järjestön aatemaailma. Toisinajattelijat kokevat karun kohtalon.

Vaikuttanee kärjistetyltä, mutta kuitenkin vastatkaa onko näin? Salliiko nykyinen puna- vihreä hallitus eriäviä mielipiteitä?

Jälkipolville tulevaisuus?