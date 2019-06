Lukijoilta: Lyhyesti

Opioidit syöpä- kivun hoidossa

Kysymys Hannele Korppi-Tommolalle perustuen kirjoitukseen Ilkassa 12.6. Miksi syöpäkipuun määrätään Oxycodonia, jos se tehoaa vain kolme kuukautta? Ja pitkäaikainen käyttö herkistää kivulle? Mikä on vaihtoehto kroonikolle? Ibuprofeeni ei käy verenohennuslääkkeen takia. Haluan myös muistuttaa, että kukaan, joka oikeasti tarvitsee kipulääkettä (voimakasta), ei huvikseen niitä napsi. Miten saadaan syyllisyyden tunne pois? Lääkäri ollut sama vuosia. Kivunlievityksestä puheet on rajoittuneet Buranaan ja sen käytön rajoittamiseen.

Kroonikko

Elisa vääristelee

Sain kirjeen Elisalta: ”Asuinalueeltasi joudutaan poistamaan puhelinjohdot alueen kunnallisteknisistä muutostöistä johtuen. Siksi irtisanomme lankapuhelinliittymäsi ja laajakaistaliittymät.” Väite on selvää valetta, sillä mitään kunnallisteknistä muutostyötä ei ole tiedossa. Tarkistin asian kunnan tekniseltä osastolta. Sitä paitsi sellaista kunnallisteknistä muutostyötä ei ole olemassakaan, mikä pakottaisi poistamaan puhelinjohdot.

Irtisanominen oli kyllä pelättävissäkin, sillä lyhyellä ajalla lankaliittymän perusmaksua on nostettu urakalla kahdella eri kerralla ja laajakaistan hinta on pidetty mobiililaajakaistaa kalliimpana. Ilmeisesti tarkoituksena on ollut päästä niistä eroon.

Odottaisin yritykseltä korkeampaa moraalia, eikä voiton tavoittelua (316 miljoonaa 2018).

Huijauksen kohde, Laihia

Sijoittajienkin pitää elää

Rinteen sosialistihallitus väittää, että maakuntavero ei nosta kokonaisveroastetta. Ei kai sentään! Esimerkiksi Mehiläinen Oyj on 44 %:sti suomalaisten (eläkevakuutus)yhtiöiden omistuksessa, ja antaa rahan kiertää eli mm. rakentaa ja työllistää! Vain 56 % sosiaalipalveluihin tarkoitetuista yhteisistä verorahoista menee suoraan ulkomaisten sijoittajien pohjattomaan kassaan homehtumaan. Pitää niidenkin elää.

Kapitalistioppositio