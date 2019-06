Lukijoilta: Lyhyesti

Saunat palavat muillakin

Tuumasin pari viikkoa sitten, että kuntalaisten tulisi tietää, miksi valtuustomme ei päättänyt uutta kaupunginhallituksen paikkajakoa Piia Katteluksen loikan jälkeen. Hän istui siellä muina naisina – keskustan mandaatilla.

Kiitos Markku Kulmalalle, joka palautti taustat mieleen Aseman valoissa 8.6. En arvannut valtuuston olleen näin helposti kellokkaitten johdateltavissa.

Poliittinen vahingonilo on tyhmin mahdollinen reaktio tilanteessa, jossa uudet toimijat ovat jytkystä lähtien testanneet valtakunnassa paitsi politiikan kieliasua, sisältöä ja tapakulttuuria, myös kirjoittamattomia sääntöjä – sitä asioiden hoitamisen hygieniaa.

No, vanha asia jo ja asiat ovat loksahtaneet demokraattiseen lokeroonsa, mutta näyttää Seinäjoella olevan yksi ryhmien kesken kerrattavia asioita.

Kun jokaisella sauna palaa, vuorollaan.

Jarmo Lintala

Pesäpallo pärjää kyllä Lappajärvellä!

Olette hännillä nyt mestaruussarjassa, mutta älkää luopuko toiveista. Minä pelasin ekan kerran shakkia kilpaa ja sain kolme tasapeliä ja hävisin 19 peliä. En kuitenkaan antanut periksi ja jatkoin ja jatkoin, kunnes minusta tuli Pohjois-Suomen mestari ja Etelä-Pohjanmaan mestari.

Tulemme kannustamaan teitä jatkossa ja on selvää, että tulette nousemaan. Teidän henkinen tilanne on nyt alhaalla, mutta me nostamme sen yli kaiken.

Vastaavasti teidän pitää harjoitella kovasti ja varsinkin lukkarin pitää osata syöttää tolppaa, matalaa, väärää ja epäselvää.

Olen satavarma, että tämän jälkeen teillä on ainut tie, siis ylöspäin. Luottakaa minuun, sillä 7 vuoden päästä minusta tulee uusi Bobby Fischer.

Ei ikinä anneta periksi

Onko oikeus saada korvausta?

Nyt kysymys monen omaisen puolesta. Eskoon kuntayhtymän asumisyksikössä oli paha sisäilmaongelma. Helakodin asumisyksikössä asui 20 kehitysvammaista. Asukkailta tuhoutui paljon siellä olevia kalusteita.

Ensimmäisessä palaverissa syksyllä luvattiin korvata tavarat sängyt, matot, sohvat, nojatuolit ym. tavarat, joita ei pysty puhdistamaan.

Muutto on 13.6. Kukaan ei ole asiasta hiiskunut mitään, ei edes viime palaverissa.

Eikö vastuu ole kiinteistön omistajalla, joka on vuokrannut tilat? Miksi nyt tämä lakiin perustuva korvaus meinaa unohtua?

Monta ihmettelevää

On rikos paljastaa rikos

Hallitusohjelmassa sitoudutaan kuulemma kriminalisoimaan ja koventamaan rangaistuksia turkistarhojen, sikaloiden ja navetoiden salakuivaamisesta.

Vaikka vihreätkin ovat hallituksessa, on viattomille tunteville ja tietoisille eläimille tiedossa edelleenkin kärsimystä lyhyen ankean elämänsä aikana, itsensä kokoisessa tilassa, usein päivänvaloa näkemättä.

Ei puhettakaan julmuuden kriminalisoimisesta. Sen sijaan kriminalisoidaan julmuuden paljastaminen.

Kuvitteleeko joku, että eläinten keskitysleirien kauhuja voisi kuvata muuten kuin salaa? Onneksi sentään broileritehtaiden salakuvaamista ei kriminalisoida.

Edellä sanottu ei tietysti koske ns. hyvän elämän eläviä eläimiä, kuten pihatoissa olevia ja kesälaitumille pääseviä nautoja.

Raha vai moraali

Maalaisjärkeä liikenteeseen

Pidän kuntoani yllä pyöräilemällä, kun on kesä ja mukavat kelit. Se vaan ottaa kaaliin, kun ohittavien autojen kuljettajat kaahaavat niin läheltä, että hengenlähtö on usein senteistä kiinni. Varsinkin tilanteissa, jossa on ohittaminen kielletty ja keltainen sulkuviiva sen merkkinä.

Ymmärrän, ettei minun takiani tarvitse jäädä perääni köröttelemään, ellei vastaantulevien rekkojen, tai muiden isojen ajoneuvojen takia ole pakko.

Mutta se on suurin ongelma, kun sulkuviivan kohdalla, vaikka vastaantulijoita ei ole mailla eikä halmeilla, ohitetaan senttien päästä.

Ottakaa nyt autoilijat maalaisjärki käyttöön, jos sitä on, ja väistäkää vasemmalle osittain keskiviivan yli, jos ei vastaantulijoita näy. Se ei kauan kestä kun autolla ohitatte kahtakymppiä ajelevan pyöräilijän.

Pienempi rikkomus, tai onko rikkomus lainkaan, on se, että ajatte hetken osittain sulkuviivan yli, kuin se, että minusta tulee edesmennyt pyöräilijä.

Sen jotenkin siedän, että tavallinen lainkuuliainen ajuri pelkää keltaista viivaa, mutta kun monet ammattimiehet, täysperävaunuja vetävät rekkakuskitkin ovat jääneet järkeä vaille.

Jos joku liikennesäännöt hyvin tunteva lukee tämän, niin pyydän häneltä tutkittuun tietoon perustuvaa valaistusta asiaan.

Sergei Butiloff