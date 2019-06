Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Rinteen hallitus pelatkoon kuin MM-joukkueemme

En ole kielimiehiä mutta olen antanut itselleni kertoa. Ruotsissa sanotaan: Alla ska med. Kaikkien on päästävä mukaan. Tulevan Antti Rinteen hallituksen on toimittava kuten nyt kultaa tuoneen jääkiekkojoukkueen. On pelattava niin, että kaikki ryhmässä tuntevat olevansa samaa joukkuetta. Lue lisää