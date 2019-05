Lukijoilta: Lyhyesti

Siwallus Nurmoosta

Nurmon keskustassa on yksi kauppa, kioski, pizzeria ja autokorjaamo. On myös neuvola ja hammashoitola. Mutta ei ole enää penkkejä kaupan pihassa, ei ehkä kesäkukkasiakaan. On siellä kyllä kierrätyspiste, mutta sinne ei voi vanhoja ihmisiä laittaa. Hautuumaa on kahden km:n päässä, mutta ennen sitä etappia pitäisi saada einekset ostettua.

Vanhat muorit kulkevat rollaattorilla kauppaan ja yrittävät olla vaivaamatta terveysaseman terveydenhoitajia tai y-talon päivystystä. Hammashoitoa eivät tarvita, kun on tekohampaat. Kesällä olisi joskus mukava istahtaa sen kauppareissun yhteydessä, että jaksaisi kävellä vielä kotiinkin. Missä levähdät, kun pizzeriaankiin on portaat?

Nurmolaisia vanhuksia ja perheitä ei lohduta, että Seinäjoella on uusi hieno tori räsymattoineen, kun kaupan pihasta on viety penkit.

Läheinen

Vappupuhe ihmetyttää

Olen arvostanut Mikko Savolaa, mutta nyt laskivat pisteet roimasti vapun puheen johdosta. Hänet on juuri valittu tekemään työtä kansanedustajana, eikö se yhdelle miehelle riitä, miksi piti jo tässä vaiheessa avata piirin puheenjohtajakilpa?

Savola arvostelee piiriä siitä, että ehdokkaita ei ollut tarpeeksi. Tämä väärä syytös onneksi oikaistiin pääkirjoituksessa. Aika harva ehdokasmiehitys oli mielestäni myös Kuusiokuntien seudulla.

Savola kaipaa uusia kasvoja maakunnalliseen ja järjestötoimintaan, siinä hän on oikeassa, niitä tarvitaan, mutta miten tähän sopii se, että hän on haalimassa juuri valittuna kansanedustajana lisää vaikuttajapaikkoja itselleen?

Te uudet keskustan kansanedustajat voisitte nyt tehdä työtä EU-vaalien hyväksi. Kiertäkää maakuntaa minkä ehditte, kertokaa, miksi myös EU-vaalit ovat tärkeät. Onhan meillä kuitenkin monta pätevää ehdokasta, niin naisia kuin miehiäkin, vaikka ei sitä ”omaa” tällä kertaa olekaan.

Nyt on työnteon aika

Vaakunat valtuustosaliin

Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksia voimme katsoa kotisohvalla, hyvä.

Tiedän, että Ristilä Raimo ja monet muutkin valtuutetut ovat esittäneet takaseinälle Seinäjoen maalaiskunnan, Nurmon, Peräseinäjoen, Ylistaron ja kaupungin vaakunat hienosti historiallisesti aseteltuina.

Valtuustosalin arvokkaimmalla paikalla vaakunat näyttäisivät kaupunkimme kasvun ja kehityksen.

Seppo Katila