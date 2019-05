Lukijoilta: Lyhyesti

Vähemmän komiaa

Nurmon keskustan liikekiinteistön pihasta Seinäjoen kaupunki vei istutuslaatikot ja kukkaset pois, kun ei ole rahaa. Ei ole totta?? Eihän?? Menivätköhän nekin rahat uuden torin horsmaan?? Kaikki vaan pois Nurmon puolelta. Nyt autot kurvailevat pihassa miten sattuu ja pian jää joku pikkuinen auton alle. Istutuslaatikot toimivat esteinä kaahailulle. Kukkaset oli kauniita katsella ja penkillä mukava istuskella

Nurmoosta

Posti kulkee, vai kulkeeko?

Postitimme lähes 300 jäsenkirjettä ja pankkisiirto maksulaput samassa kuoressa. Osa jäsenistämme oli jo odottanut kirjeen saapumista. Muutamalle asiakkaalle soitimme huomautuslaskun, kertoivat odottaneensa kirjettä, eivät olleet saaneet.

Miksi tähän on tultu, ettei postin kulkuun voi enää luottaa. Onko henkilökuntaa vähennetty liikaa? Keskitetty liikaa jakelukeskuksiin, kuitenkin hinnat ovat pilvissä. Rahanahneus on tämän päivän vihollinen, pieni ihminen jää jalkoihin.

Kaisu Saavalainen

sihteeri

Kaisu Niemi

rahastonhoitaja

Seinäjoen seudun kaatuneitten omaiset ry

Tulevaisuus ja toivo

Ilkassa oli 4.5. kolumni nuorten ahdistuksesta nykyajassa, kun media suoltaa tietoa ilmastonmuutoksesta ym. Ei ole mikään ihme, että ahdistaa, kun samaan aikaan nuorilta on viety mahdollisuus kuulla Jumalasta ja Jeesuksen sovituksesta kieltämällä päiväkodeissa ja kouluissa kristillisten asioiden esilläpito.

Omasta kokemuksesta tiedän, että vain usko Luojan huolenpitoon ja maailman asioiden suvereeniin hallintaan tuo sisimpään rauhan ja levon. Tämä maailma tosiaan kulkee kohti tuhoa tällaisenaan, mutta sen jälkeen luodaan uudet taivaat ja uusi maa, jossa vanhurskaus asuu.

Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon

EU-vaalit

Nyt on äänestäjien valpastuttava, kun kohta on nuo EU:n vaalit. Useat puolueet ovat asettaneet ehdokkaaksi äskeisissä eduskuntavaaleissa valittuja kansanedustajia. Kyseessä on vielä sellaiset ehdokkaat, jotka saivat kansalaisilta vahvan tuen valinnalleen.

Vanhat puolueet, SDP. keskusta, kokoomus ja RKP eivät syyllisty moiseen äänestäjien pettämiseen. Eniten ihmettelen, mihin näin nopeasti hävisi perussuomalaisten rehellisyys, kun he itse pitävät itseään rehellisyyden perikuvana. Monet heidän ehdokkaistaan ovat varmaan täysin kielitaidottomia.

Samoin ihmettelen kristillisten Sari Essayahin ehdokkaaksi ryhtymistä. Hän sai eduskuntavaaleissa yli 12 000 ääntä. Nyt hän on ehdokkaana EU-vaalissa ja ilmoittaa olevansa EU:n parlamentissa vain niin kauan kuin Suomi on EU:n puheenjohtaja maa eli kuusi kuukautta. Samaan menettelyyn syyllistyvät myös vasemmistoliitto ja vihreät.

Nämä puolueet perustelevat toimiaan sillä, että tämä ei ole laissa kielletty. Mutta pitääkö kaikki kirjoittaa lakiin. Eikö voisi noudattaa muutenkin rehellisyyden periaatetta? Sillä tällainen menettely on selvää pettämistä.

Viljo Mettomäki

Jalasjärvi/Lohja

Päättämisen vaikeus

Seinäjoki on muiden kuntien tavoin taloudellisessa ahdingossa. Päätöksiä pitäisi tehdä. Niitä tehdäänkin, siinä järjestyksessä, kun tuodaan päätettäväksi.

Björkenheimin sillan rakentaminen on parien viime kuntavaalien yhteydessä sopinut lähes jokaiselle valtuutetulle. Ei ole käynnistynyt. Ohi puskee uutta, nyt suunnitellaan siltaa amk:n rantaan. Ei tarvitse muistuttaa kuusseiskan yli rakennetusta Aamunkoitosta, 1,5 miljoonaa, ja lähes puskasta.

Kävin yöllä päivystyksessä. Perusterveydenhuollon puolella on ruuhkaa. Luvattua potilasmäärää/vrk ei kyetä hoitamaan. Lääkäripulaa syytetään, mutta merkilliseltä vaikuttaa, että sairaalan puolellakin vasta hälytyksen jälkeen paikalle ilmestyy toinen tohtori. Jonoa piisaa noin 7 tuntia.

Tilanteen kokeneet sanovat usein informoineensa päättäjiä. Kohde on ollut väärä. Vaaleilla valittujen mahdollisuus ja into korjata isoja ongelmia ei tässä kaupungissa vakuuta. Kokemuskaan ei ratkaise, koska vanhat ovat varmaan väsyneet vitkutteluun. On puhuttava virkamiehille, päätösten valmistelijoille.

Siitä opiskelijoiden kävelymatkan lyhentämisen (voi hyvänen aika) tarpeesta oli juttua Ilkassa.Kenen aloitteesta silta lienee lähtenyt? Kaupunginjohtaja oli jutellut rehtorin kanssa.

Vanha kävelijä

Lisää vetovoimaa!

Seinäjoki tarvitsee maauimalan uimahallin taakse. Se lisäisi alueelle lisää virkistyspaikkoja, kun luonnonvesiä on niin niukasti. Enää ei kuuluisi kitinää uimahallin sulkemisesta kesäksi.

Pidempää sisäallasta ei tarvita: meille enemmistönä oleville tavispolskijoille riittää nykyinen altaan pituus.

Uimaan kesälläkin?