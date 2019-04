Lukijoilta: Lyhyesti

Posti liikkuu, vai liikkuuko

Sain 17.4. laskun, joka oli kirjattu 1.4. ja eräpäivä 15.4., joten maksaminen ennen eräpäivää taas kerran mahdotonta.

Tässä on tullut esiin jopa tilanteita, että minulle on lähetetty postia, joka ei ole koskaan saapunut minulle saakka. Nyt elän mielenkiintoisia hetkiä, sillä matkatoimisto ilmoitti postittaneensa 10.4. matkaliput eikä niitä ole vieläkään näkynyt. Mikä on postin vastuu jos eivät varausliput tule ennen kuin kone on lähtenyt?

Kulkeeko posti jalkaisin vai onko postinjakajien lukutaidossa vikaa, sillä he jakavat kyllä surutta mainospostinsa laatikkoon vaikka siinä lukee selvästi ei mainoksia.

Klubi

Häjymuseo on loistava idea

Heli Karhumäellä on loistava idea Häjymuseosta. Sinne voitaisiin kanssa rekonstruoida vaihtuva näyttely eri lailla nykyaikana häjyn hommia tekevistä ja esoteerisesti selvännähdyistä pimeyden ajatusmallihautomoista.

Läpinäkyvyyshän on se nykyajan rakenneväkivallaton työpaikkailmaston toteutumaton katharsistekijä.

Näin historiallinen kollektiivitajunta saisi tarkemman ja tärkeän kosketuksen nykypäivään. Eikä pelkkä sanomalehtikirjoittelu auta, nyt tuumasta toimeen.

Jos elän tulevina pääsiäisinä, tulen varmaan museokortillani museossa vierailemaan, vaikka ekojunalla työkyvyttömyyseläkeläislipulla reissaten.

Satu Ranne

eduskuntatalon vierestä Oodista

Ilmastonmuutos

Nykyisin tulee tuutin täydeltä ilmastonmuutoksesta. Mikä se sellainen on?

Kautta vuosituhanten on ollut sekä lämpimiä että kylmiä kausia ja niitä tulee edelleenkin olemaan. 30-luku oli niin lämmin, että vehnänviljely levisi aina Oulun korkeudelle saakka, eikä silloin puhuttu ilmaston lämpenemisestä.

On povattu, että ilmasto lämpenee 1,5 astetta. Jos Pohjoisnavalla on pakkasta –20 astetta ja se lämpenee –18,5 asteeseen, niin onko sillä merkitystä? Tai jos Pohjanmaalla on kesällä lämmintä +20 astetta ja se lämpenee +21,5 asteeseen, niin onko sillä merkitystä? Vouhotusta on jo jonkinlaista.

Yksi vouhottaja

Ilmajoki