Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Siitä työssäkäyntialueesta

Jotenkin tuntuu oudolta, kun käy naapurissa töissä, niin annetaan ymmärtää, että se on niin kuin varkaissa kävisi. Tämä tuli jälleen esille tässä Mustasaari–Vaasa-ongelmassa. Luulisi että on hyvä asia, kun vaasalaistenkin työt tulevat tehdyiksi. Ihmetellä täytyy sitäkin, kun jotkut mustasaarelaiset itsekin sortuivat tähän samaan. Aivan kuin he säälisivät vaasalaisia, tai sitten heidän oma identiteettinsä on hukassa. Lue lisää